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Новости
Экономика и Финансы
13 ноября 17, 11:32
Standard&Poor's спрогнозировало падение курса гривны
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Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's прогнозирует курс гривни на конец 2017 года на уровне 26,9 грн/$.

Об этом говорится в аналитических материалах агентства.

При этом, по данным S&P, курс гривни на конец 2018 года составит 27,3 грн/$, на конец 2019 года - 27,5 грн/$.

Кроме того, в 2019 и 2020 году курс украинской валюты будет оставаться на уровне 27,5 грн/$.

Напомним, что по состоянию на 30 октября национальная валюта за месяц подешевела к доллару США по официальному курсу на 1,3%.

Также ранее сообщалось, что госбюджет-2017 был составлен с учетом среднегодового курса гривни 27,2 грн/$ и курса на конец года 27,8 грн/$

Источник: facenews.ua

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