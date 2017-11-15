Пенсии обещают пересчитать еще раз: кому повезет?

Правительство обещает еще одно повышение пенсий — тем, у кого они остались мизерными после осовременивания. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева. По его словам, речь идет о тех людях, кто много трудился, но получал маленькую зарплату. А нынешняя формула расчета пенсий учитывает "трудодни" меньше, чем заработки. Сроков повышения министр не назвал, как и способов повышения, упомянув лишь, что Кабмин такой механизм разрабатывает.





Кому недодали





По информации Пенсионного фонда, из почти 12 млн пенсионеров прибавку получили 86%. В оставшиеся 14% попали люди, у которых пенсия даже после перерасчета не изменилась из-за небольшого стажа работы и низкой зарплаты, недотягивавшей до средней зарплаты по стране на то время. Также среди них те, кто получает спецпенсии — научные работники, госслужащие и т. д. (кроме силовиков), ведь закон о пенсреформе не предусматривает их пересчета. Но обычно такие пенсии составляют 3—5 тыс. грн.





В 40% пенсионеров (почти 4,8 млн чел.), получивших минимальную прибавку (до 200 грн), вошли малооплачиваемые, о которых упомянул министр.





"Это люди, которые всю жизнь тяжело работали в колхозах за "трудодни", те, кто работали санитарками и фельдшерами, и другие, отработавшие по 30 лет и больше. Мы обязательно обеспечим их право на достойную пенсию", — пообе­щал Рева.





Согласно данным Госстата по зарплатам за 1940—1991 гг., заработки в агросекторе во все времена были ниже, чем в промышленности в 2,5—3 раза. Поэтому колхозники и рабочие совхозов, кроме трактористов, комбайнеров, которым платили в 2—3 раза выше среднего, получили минимальные надбавки, попав в 40%.

Анализ зарплат в Украине по отраслям за 1992—2017 гг. показывает, что в 40% получивших минимум попали также медсестры, врачи, учителя, бухгалтеры, большую часть жизни работавшие при СССР, рыбаки, лесники.





Кому дали больше





Кто из пенсионеров оказался среди тех, кому повезло больше с осовремениванием пенсий (см. инфографику).













Прибавку в 400—500 грн получили рабочие-станочники, строители, дорожники со стажем работы более 40 лет, механизаторы. От 500 до 1000 грн надбавки получили начальники цехов, директора производств, профессора вузов (если это не научная пенсия). Неожиданно среди счастливчиков оказались и те, кто получал пенсии по 949 грн из-за неполного трудового стажа (менее 15 лет). Им добавили аж по 503 грн (+53%) до минимальной пенсии в 1452 грн.





Свыше 2000 грн надбавки получили рабочие горячих цехов (литейщики, сварщики) и вредных производств (химпром), шахтеры, моряки, метростроевцы, банкиры.





Наконец, самые высокие надбавки — свыше 4500 грн — менее чем у 1% пенсионеров, имевших зарплаты на порядок выше средних по стране и большой стаж. К ним относятся летчики-испытатели, шахтеры со стажем более 20 лет, авиаторы. Многие из этих людей награждены орденами, удостоены званий Герой соцтруда, Герой Украины, "заслуженный", "народный", за которые положена прибавка к пенсии в размере 20—40% от прожминимума для трудоспособных (сейчас 1247 грн).





"Нужны единые правила расчета"





Эксперты по пенсиям неоднозначно оценивают инициативу министра соцполитики о дополнительном перерасчете пенсий. Так, по словам экс-главы Пенсфонда, а ныне независимого эксперта Виктора Колбуна, это будет отход от единых принципов перерасчета и осовременивания пенсий, утвержденных новым законом о пенсионной реформе.





"То, что труженикам хотят увеличить пенсии, это хорошо, но правила должны быть едиными для всех, иначе получится уравниловка, — разъяснил нам Колбун. — Если принять предложение министра соцполитики, то нивелируется ценность высококвалифицированного труда: образно говоря, и землекоп, и профессор могут получать почти одинаковые пенсии".





Что касается механизма пересчета пенсий малооплачиваемым, то Колбун допустил, что для них могут оставить нынешний коэффициент за стаж (с 1 января 2018 г. он снизится с 1,35 до 1), чтобы арифметически увеличить их нынешние пенсии на 25%. Но эксперт против доплаты за счет средств Пенсфонда, он предлагает, чтобы государство выплачивало таким людям некую соцпомощь из госбюджета.