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Экономика и Финансы
15 ноября 17, 18:13
Украинским студентам повысили стипендии на 18%
студенты
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Новые стипендии будут составлять от 890 до 2 360 грн

Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил социальные стипендии студентам высших учебных заведений на 18%.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства социальной политики на заседании в среду правительство повысило с 1 ноября размер социальных стипендий для студентов вузов I-II уровня аккредитации — с 750 грн до 890 грн, III-IV уровня аккредитации — с 1 000 грн до 1 180 грн.

Для студентов высших учебных заведений I-IV уровня аккредитации из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также студентов вузов, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, — с 2 000 грн до 2 360 грн.

"15 ноября на своем заседании Правительство приняло постановление Кабинета министров Украины "О внесении изменений в пункт 7 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений", которой повышен с 1 ноября 2017 размер социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений на 18%", — сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Напомним, 8 ноября премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что стипендии для студентов будут повышены с ноября на 18%.

Как сообщалось, Министерство финансов планирует в 2018 году уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году — до 15%. Об этом в комментарии VoxConnector заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко. По его словам, на сегодняшний день стипендии получают 40-45% студентов. Ранее сообщалось, что согласно новым правилам выплат 40-45% (конкретный процент утверждается вузом) студентов-бюджетников получают стипендию. До 2017 года 70% студентов получали стипендию.
Delo
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