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Экономика и Финансы
15 ноября 17, 19:50
Льготы на проезд в транспорте украинцам выдадут деньгами
транспорт
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На сегодняшний день в стране не установлены лимиты для льготного проезда на транспорте
Кабинет министров Украины уже начал монетизацию субсидий и готовит также монетизацию льгот на транспорте. Так, вместо льгот в натуральном виде украинцам будет предоставляться денежная компенсация. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью изданию "Апостроф".

Он отметил, что нынешняя система предоставления льгот в натуральном виде закрепляет социальное неравенство.

"Например, если вы живете в Киеве, вы каждый день можете пользоваться четырьмя видами транспорта, а если живете в деревне в Житомирской области, то вы в лучшем случае раз или два раза в год будете пользоваться метро", – сказал Рева.

При этом на сегодняшний день в стране не установлены лимиты для льготного проезда на транспорте, что стимулирует злоупотребления со стороны пассажиров – они ездят без всяких ограничений, тогда как государство вынуждено компенсировать стоимость проезда, подчеркнул глава Минсоцполитики.

Новая система, по словам министра, должна устранить этот перекос.

"Устанавливаются нормативы поездок, и идет расчет стоимости этих поездок. Потом человеку выделяется месячная сумма, и, если он живет в городе, где есть соответствующий транспорт, ему выплачивается деньгами льгота – и в рамках этой суммы он пользуется услугой. Если он живет в сельской местности и пользуется транспортом, то он передает документы, когда он проехал, и ему проводится компенсация стоимости проезда за месяц", – пояснил Рева.

Напомним, пилотный проект по монетизации транспортных льгот запустили во Львове. Рева ранее заявлял, что на первом этапе монетизации льгот в Украине в 2018 году понадобится 20 млрд грн.
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