Затягивать переход на индивидуальное отопление нельзя

В украинских городах распространяется новый тренд — отказ от центрального отопления в пользу индивидуальных котлов в квартире и небольших котельных в бюджетных зданиях. Чиновники рассказывают, что это помогает городскому бюджету экономить и останавливает рост долгов местной теплосети перед поставщиком газа НАК "Нафтогаз Украины". О трудностях перехода обычно говорят неохотно.

Delo.UA встретилось с Игорем Масловым, руководителем офиса стратегических проектов "ДТЭК Энерго", чтобы узнать, в каких случаях украинским городам стоит отказываться от центрального отопления, какие трудности возникают при переходе и сколько это стоит.





Переход на индивидуальное отопление начинают горожане, которые хотят контролировать свои расходы на отопление. Это вынуждает город полностью отказываться от центрального. Как вы сейчас оцениваете ситуацию: отказ от ЦО — это инициатива мэров и администраций или запрос снизу, который подталкивает мэров к решению проблемы?

Проблематика с централизованным отоплением в малых и средних городах Украины с населением до 50-150 тыс. существует давно. Последние 20 лет в тепловые сети и источники теплоснабжения почти ничего не инвестировали. Технология устарела и сейчас коэффициент полезного действия в отдельных котельных ниже 40%. Теплотрассы потеряли всю теплоизоляцию, греют землю и воздух на улицах. А жители получают некачественную услугу и счета, которых не понимают.

Поэтому инициатива давно идет снизу. Начиная с 2004–2005 года люди просто уходят от центрального отопления. И последствие такого ухода — окончательная разбалансировка сетей теплокомунэнерго. Потребителей тепла становится все меньше, тогда как затраты — лишь увеличиваются.

Очень показателен пример Трускавца. Руководство города увидело эту тенденцию и возглавило уход от централизованного отопления. Там предприняли комбинированный подход: ставили газовые и электрические котлы. Экономика подсказала, на что переходить лучше всего.

В Никополе и Марганце люди лет пять уходят (от ЦО — ред.). В Марганце, по нашим оценкам, за лето 2017 года более 10% ушло от теплокоммунэнерго. Город не мог больше содержать свою теплосеть.





В прошлом году переход на электроотопление тяжело дался Марганцу и Никополю: горели электросети, выключался свет. Как такой переход проводить цивилизованно?

Решение было принято очень быстро, хотя ни одна энергоснабжающая компания не сумеет подготовить свои сети за один сезон, за одно лето — это невозможно. Невозможно разрыть весь город и заменить все кабельные, воздушные линии.

Первое, что должен сделать каждый город с похожими проблемами — заказать схему развития тепловых сетей. Это предпроектный документ, который прорабатывает возможности реорганизации теплоснабжения, заметьте — не уничтожения, не децентрализации, а реорганизации.

В городах ситуации разные. Вполне вероятно, есть котельная, в которую недавно инвестировали, вокруг нее нормальные подготовленные сети, стоят приборы учета. Так пусть они остаются. А есть участки, в которые безнадежно инвестировать. Поэтому нужно разработать схему, которая ответит, как развивать теплоснабжение города: где уходить на индивидуальное, где — на автономное, где — на пеллеты.

Второе — мэрам нужно набраться смелости и пилотировать. Пилоты можно делать в городах любых размеров — от самых маленьких и заканчивая мегаполисами, как Днепр и Киев.

Сколько примерно занимает времени переход? Например, для города 50 тыс. плюс-минус.

Короткий ответ — правильный переход займет два-три года. Все зависит от состояния электрических сетей, тепловых сетей, жилого фонда. Можно за два года, но это очень быстро и напряженно. Если же требуются большие инвестиции в электрические сети, тогда точно три года. В усиление сетей Никополя "ДТЭК Днепрооблэнерго" за 2016-2017 годы вложил 140 млн грн, это средства инвестиционной и ремонтной программы. В некоторых городах полный переход вообще длился 5 лет.

Но затягивать с этим нельзя. Если от теплокоммунэнерго половина населения города уже ушла — предприятие финансово страдает, потому что потребителя нет. С каждым следующим домом, отказавшимся от центрального отопления, ситуация становится все хуже. Поэтому, чем быстрее переход на другой вариант отопления, тем меньше убытков.

Какой тип индивидуального отопления в городе более безопасный?

Однозначного ответа нет. Но в многоэтажках трудно себе представить массовый уход на индивидуальное газовое отопление, если оно не предусмотрено в проекте. А вот переход на индивидуальное электроотопление, которое выйдет еще и дешевле, вполне возможен.

В любом случае, нельзя переходить по одной квартире — в Украине это и законом запрещено. Обычная девятиэтажка — сложное инженерное сооружение, для которого нужно заказывать проект перехода и отрабатывать все варианты.

Возможно комбинированное решение: для обогрева мест общественного пользования (подвалы, чердаки, подъезды) применять одну технологию, в квартирах может быть иное решение.

Можно установить аналог индивидуального теплопункта на электроэнергии, как сделали в одном из институтов в Киеве. И все контролировать буквально со смартфона.

Современные газовые котлы очень хороши, они тоже позволяют регулировать все.





Но максимальная экономия достигается при точной регулировке, которая доступна при электроотоплении. Можно четко контролировать температуру в квартирах и офисных помещениях согласно заданным графикам. Второе преимущество электроэнергии — точный учет. Третье — государственная политика выравнивания графика (производства/потребления электроэнергии — ред.) через низкий ночной тариф для населения. Стимулирование ночного энергопотребления продлится еще очень и очень долго.

Как можно при переходе избежать проблем с энергосетью? Во что нужно инвестировать — в сети, в подстанции, в работников, в образовательные программы?

Нужно просто синхронизировать действия города по децентрализации с энергоснабжающей компанией. Например, весной этого года мэр Новомосковска приехал к нам в "Днепроблэнерго" и сказал, что хочет децентрализованное отопление.

Мы знаем состояние сетей в городе — где недогружены, где перегружены. И выбрали микрорайоны города, которые могут переходить на электроотопление. Но даже в этих микрорайонах нам все равно нужны инвестиции — 45 млн гривень, чтобы привести сети энергоснабжающей компании в порядок.

Какое примерное соотношение тарифных средств компаний и денег городов нужно потратить на подготовку инфраструктуры?

Мы и словацкое подразделение SlovakAid занимались этим вопросом весной 2017 года и просто уверены, что не может быть одного источника финансирования. Ни один городской бюджет такого не выдержит. И невозможно предположить, что все будет компенсировано в тарифе энергоснабжающей компании. В масштабах Украины — это будут миллиарды гривень и большая нагрузка на тариф.

Если города большие, как Павлоград, то переход на электроотопление вызовет существенный рост нагрузки и повлечет реконструкцию сети НЭК "Укрэнерго". Это совершенно иные деньги.

Должны появиться инвесторы — крупные, мелкие, средние. Вполне вероятно, что должны появиться всевозможные финансовые институции, в первую очередь — международные. По сути, это энергоэффективное мероприятие: снижаются потери, повышается эффективность. Поэтому реорганизация теплосетей городов — необходимость, вызванная временем. И наша позиция — электроотопление должно стать неотъемлемой частью теплоснабжения населенных пунктов Украины.