"Черная пятница": как магазины обманывают украинцев

Чуть больше недели осталось до самого ожидаемого события в мире шопинга — дня тотальных торговых распродаж, известного под названием "черная пятница". В этом году она выпадает на 24 ноября. Многие украинские магазины уже обещают головокружительные скидки на всевозможные товары. "Сегодня" узнала, как купить себе вещь подешевле и потом не жалеть.





Традицию глобальных распродаж Украина недавно позаимствовала у США, где они проходят в первую пятницу после Дня благодарения. Там за один день американцы в среднем спускают 50—60 млрд долларов, ведь продавцы сулят скидки вплоть до 90%. В этот день в американских торговых центрах происходит настоящее сумасшествие: люди сметают все с полок и стоят часами в очередях, а американские полисмены ведут статистику травмированных в баталиях за покупку мечты.

В Украине же культура пятничных распродаж только входит в моду, потому распродажи проводят в основном крупные торговые центры и онлайн-магазины. Продавцы признаются: "черная пятница" — это возможность привлечь новых клиентов, порадовать лояльных и заодно избавиться от остатков товаров, на которые сейчас не сезон. К тому же в отличие от зарубежных ритейлеров, украинские ставят скидки поскромнее да и не на все товары.





"В среднем в "черную пятницу" цены снижаются на 40—50%. Наиболее популярные акции: продажа лимитированного количества товаров со скидкой, бесплатная доставка за заказ, "1+1=3" (три товара по цене двух), — говорит руководитель онлайн-маркета Bigl.ua Андрей Здор. — Но есть продавцы, которые заранее завышают цену, чтобы потом сделать космическую "скидку". Поэтому за неделю-две до распродажи стоит посмотреть и записать стоимость товаров".





В сети скидки гораздо более масштабные: продавцы не тратят деньги на содержание магазина, потому могут скинуть больше без убытка для себя. А вот сделать маникюр со скидкой или поужинать в ресторане вряд ли удастся вдвое дешевле.





"Чаще всего скидки делают на одежду и обувь. Летние платья, сарафаны действительно можно купить на 70% дешевле, а теплую одежду из прошлых коллекций — на 25—40%. Реальные скидки на технику, электронику и мебель не превышают 15—20%", — объяснил "Сегодня" руководитель маркетплейса Prom.ua Иван Портной.





Что касается трендов, то в топе платья, футболки, свитера, смартфоны, чехлы для телефонов, а также детские игрушки и рюкзаки.





"Это 80% всех продаж. Из бытовой техники чаще всего покупают мелкую и кухонную — блендеры, мультиварки и мясорубки. Кроме того, спросом пользуется мужская и женская парфюмерия, а также средства для стирки", — говорит Портной.





Чтобы отхватить покупку мечты, опытные шоперы советуют заказывать товар как можно раньше, ведь из-за высокого спроса он может быстро закончиться.





"Обращайте внимание на размер скидки. Он должен быть реалистичным: к примеру, мобильный телефон за 10 тыс. грн не может стоить даже в "черную пятницу" 3000 грн. Читайте отзывы о продавце и товаре. Возможно, большая скидка — это способ продать продукцию с дефектом. Не соглашайтесь на предоплату за "бронирование" товара с огромной скидкой. Старайтесь оформлять заказ через корзину и оплачивать его наличными курьеру или наложенным платежом", — советует Андрей Здор.





Прячут дорогие вещи





Что касается распродаж в торговых центрах, то здесь тоже немало подводных камней. Во-первых, магазины одежды часто прибегают к хитростям: к примеру, дорогие вещи просто прячут на период скидок. То же самое касается ходовых размеров. Кроме того, американские магазины не раз уличали в продаже "производных продуктов" — они выглядят как оригинальные, но менее качественны и изготовлены тем же производителем, но специально для продажи в "черную пятницу". Из плюсов: в магазине нет риска попасть на мошенников и можно примерить вещи. Правда, учесть придется толкучки и очереди.



