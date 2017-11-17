ТОП-5 мотивирующих фильмов о бизнесе и успехе

Иногда хороший кинофильм может заменить дорогие бизнес-курсы. Подборка будет полезной для тех, кто развивает собственное дело и хочет достичь успехов в продажах.

Атлант расправил плечи

Деньги всегда останутся лишь следствием, они никогда не заменят нас как причину kinopoisk.ru



В этом фильме отображено жесткое противостояние малого, среднего бизнеса и чиновников. Мощная государственная машина при одних обстоятельствах может стать союзником, а при других - серьезным противников. Главные герои ленты учат думать, просчитывать шаги и возможные последствия наперед. Фильм - лучшее пособие для поиска безопасных маневров.

"Когда деньги перестают быть инструментом отношений между людьми, таким инструментом становятся сами люди - в руках других людей."

В погоне за счастьем

Это не ценность, продать вы ее не сможете. Даже я не могу, хоть это моя работа. kinopoisk.ru

Картина основана на реальных событиях. Это история о простом продавце с маленьким сыном на руках. Мужчина мечтает стать биржевым брокером, борется за то, чтобы у него не отобрали ребенка. Это фильм о том, как не опускать руки и двигаться только вперед. Помните: при любых обстоятельствах всегда нужно верить в себя и свой успех!

"Тонет человек в воде, подплывает корабль. Ему говорят: “Вам помочь?“ Он: “Нет, спасибо, Бог поможет“. Потом другой корабль: “Вам помочь?“ Он: “Бог поможет“. Тут он тонет и попадает на небо. Спрашивает: “Господи, что ж ты меня не спас?“ А Бог ему: “Дурак! Я же прислал тебе два корабля!“

Игра на понижение