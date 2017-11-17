ТОП-5 мотивирующих фильмов о бизнесе и успехе

Иногда хороший кинофильм может заменить дорогие бизнес-курсы. Подборка будет полезной для тех, кто развивает собственное дело и хочет достичь успехов в продажах.
Атлант расправил плечи
В этом фильме отображено жесткое противостояние малого, среднего бизнеса и чиновников. Мощная государственная машина при одних обстоятельствах может стать союзником, а при других - серьезным противников. Главные герои ленты учат думать, просчитывать шаги и возможные последствия наперед. Фильм - лучшее пособие для поиска безопасных маневров.
"Когда деньги перестают быть инструментом отношений между людьми, таким инструментом становятся сами люди - в руках других людей."
В погоне за счастьем
Картина основана на реальных событиях. Это история о простом продавце с маленьким сыном на руках. Мужчина мечтает стать биржевым брокером, борется за то, чтобы у него не отобрали ребенка. Это фильм о том, как не опускать руки и двигаться только вперед. Помните: при любых обстоятельствах всегда нужно верить в себя и свой успех!
"Тонет человек в воде, подплывает корабль. Ему говорят: “Вам помочь?“ Он: “Нет, спасибо, Бог поможет“. Потом другой корабль: “Вам помочь?“ Он: “Бог поможет“. Тут он тонет и попадает на небо. Спрашивает: “Господи, что ж ты меня не спас?“ А Бог ему: “Дурак! Я же прислал тебе два корабля!“
Игра на понижение
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Фильм рассказывает о событиях происходящих в начале 2000-х годов, когда в Америке резко упал рынок недвижимости, после нагрянувшего экономического кризиса. Особенно сильно пострадали от экономического спада простые люди и компании вложившие немалые деньги в этот казался бы многообещающий бизнес.
"Зарабатывание денег - не то, как я себе это представлял. Это убивает важнейшую часть жизни, ту часть, что не имеет никакого отношения к бизнесу."
Пирамммида
Эта история близка каждому второму украинцу, чья молодость прошла в лихие 90-е. Фильм снят на основе реальных событий - по одноименной книге Сергея Мавроди. Как это было? Почему Мавроди поверили более 20 миллионов людей? Как при помощи ценных бумаг и рекламной кампании герою удалось заработать миллиарды рублей?
- То есть МММ - это такой аккумулятор жадности, да?
- И одновременно ее усилитель.
Волк с Уолл Стрит
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Каждый мечтает о собственном, прибыльном деле, о хорошем доме и приличном автомобиле. История Джордана Белфорта показывает, что стать успешным может только сильный духом человек, боец. Несмотря на то, что поначалу Джордану не удавалось добиться успеха, со временем он сам стал воплощением бизнеса. Джордан получил признание сам - он не боялся и не мечтал, а просто действовал.
"Позвольте мне сказать вам кое-что. В бедности нет никакого достоинства. Я был бедным человеком, и я был богатым человеком. И я выбираю быть богатым в каждый гребаный раз"
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