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Экономика и Финансы
17 ноября 17, 17:23
Укравтодор начнет заменять асфальт на цементобетонные дороги
цементобетонные дороги
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"Укравтодор" в 2018-2019 годах начнет замену покрытия на цементобетонное на трех дорогах Украины

В 2018-2019 году в Украине планируется создать несколько проектов по строительству цементобетонной дороги. Об этом сообщил директор департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Мининфраструктуры Виктор Сасин на заседании транспортного комитета Верховной Рады Украины.

Первый проект — это часть дороги М-06 Киев-Чоп, а именно северный обход Житомира протяженность более 22 км. "Планируется поднятие категории дороги до 1б, расширение до двух полос движения в одном направлении. Уже ведутся работы, в соответствии с распоряжением Кабмина от 18 января осуществляется отвод земельных участков, на которых будут вести новую полосу. Работы планируются на 2018-2019 году", — рассказал Сасин.

В "Укравтодоре" сообщили, что разработан проект реконструкции дороги, общая стоимость — 1 млрд грн. Реализовать проект планируют за счет ЕБРР и ЕИБ, которые рассматривают проектную документацию.

Второй проект — инвестиционный проект развития автомобильной дороги Р-52 Днепр-Решетиловка, рассказал Сасин. В "Укравтодоре" отметили, что, согласно инвестпроекту, на 2018 год будет выделено 2,2 млрд грн.

"Предполагается фактически строительство и реконструкция общей протяженностью 137 км, в частности в пределах Полтавской области — 79,4 км. Планируемое начало работ — в 2018 году. Отмечу, что частично реконструкция на дороге уже ведется", — уточнил Сасин.

В "Укравтодоре" сообщили, что общая стоимость проекта — 5,4 млрд грн.

Третий проект — автомобильная дорога Н-14 Александровка-Кировоград-Николаев. В этом проекте запланирована реконструкция участка дороги протяженностью около 30 км в пределах Николаевской области. "Стоимость проекта — 1 млрд грн. Сейчас источники финансирования еще не определены. Ориентировочный срок начала работ — 2018 год", — добавил Сасин.

В "Укравтодоре" уточнили, что уже разработан проект капремонта дороги, на сегодняшний день проектная документация проходит экспертизу и в 2018 году запланировано оглашение 7 тендеров на исполнение работ по обустройству цементобетонного покрытия.

Что думает "Укравтодор"

Заместитель директора Департамента по развитию сети дорог, начальник отдела строительства и реконструкции "Укравтодора" Андрей Чабановский сообщил, что основное преимущество цементобетонных дорог — применение отечественных материалов, стоимость цементобетонной смеси ниже, чем асфальта, высокая прочность цементобетонного покрытия и высокий срок эксплуатации — 25-30 лет.

Из недостатков — долговременная процедура обустройства и "застывания" цементобетонной смеси, недостаточное сцепление цементобетонного покрытия с шинами, а также уровень шума.

Он напомнил, что обновление технологий строительства дорог с цементобетонным покрытием состоялось в 2003 году при капитальном ремонте дороги М-06 на участке северного обхода Житомира общей протяженностью 23,9 км.

"В 2013 году, после капремонта дороги М-07 Киев-Ковель-Ягодин (так называемая "Варшавка"), было введено в эксплуатацию 150 км дороги с цементобетонным покрытием", — отметил Чабановский.

Напомним, заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань сообщил, что Мининфраструктуры готовит проект по строительству бетонной дороги первой категории, которая соединит порты Большой Одессы.
Delo
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