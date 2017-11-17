Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.17
USD
26.48
RUB
0.44
EUR
31.23
USD
26.48
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
17 ноября 17, 17:30
Как будут менять финансирование системы здравоохранения
здравоохранение
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В правительстве рассчитали, как кв 2020 году перейти на оплату медицинских услуг на вторичном и третичном уровне

Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации Концепции реформы финансирования системы здравоохранения на период до 2020 года.

Соответствующее распоряжение № 821-р было принято 15 ноября 2017 года.

Планом мероприятий предусмотрено создание правовых основ для новой системы финансирования здравоохранения, единого национального заказчика услуг по медицинскому обслуживанию населения (медицинских услуг), единой электронной системы обмена медицинской информацией, госпитальных округов.

Также планируется автономизация бюджетных учреждений здравоохранения, пересмотр унифицированных клинических протоколов для перечисления наиболее распространенных медицинских состояний и упрощения требований к ведению бумажной отчетности.

Кроме того, будет введена новая модель финансирования для первичной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи.
Delo
Ещё по теме:
Россия развязала против Европы "войну фейковых новостей"
Реформа образования: К чему готовиться ученикам и родителям?
Госбюджет-2018: Где возьмут и куда направят госсредства
В Киеве усилили меры безопасности из-за митингов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Копейки станут раритетом: НБУ хочет избавиться от мелочи
noimageУкравтодор начнет заменять асфальт на цементобетонные дороги
noimageТОП-5 мотивирующих фильмов о бизнесе и успехе
noimageКак госбюджет-2018 отразится на благосостоянии украинцев
noimage"Черная пятница": как магазины обманывают украинцев
Лента новостей