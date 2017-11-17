Как будут менять финансирование системы здравоохранения

Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации Концепции реформы финансирования системы здравоохранения на период до 2020 года.

Соответствующее распоряжение № 821-р было принято 15 ноября 2017 года.

Планом мероприятий предусмотрено создание правовых основ для новой системы финансирования здравоохранения, единого национального заказчика услуг по медицинскому обслуживанию населения (медицинских услуг), единой электронной системы обмена медицинской информацией, госпитальных округов.

Также планируется автономизация бюджетных учреждений здравоохранения, пересмотр унифицированных клинических протоколов для перечисления наиболее распространенных медицинских состояний и упрощения требований к ведению бумажной отчетности.

Кроме того, будет введена новая модель финансирования для первичной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи.