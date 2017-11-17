Копейки станут раритетом: НБУ хочет избавиться от мелочи

В четверг, 16 ноября, Национальный банк Украины впервые публично заявил о том, что в скором времени "белая мелочь" – 1, 2 и 5 копеек – перестанет играть роль платежного средства и постепенно будет выводиться из оборота. Такая же судьба ожидает и "желтую" монету в 25 копеек. Эти изменения в номинальном ряду в Нацбанке называют "оптимизацией оборота мелких монет".





Об одномоментном изъятии из оборота 1, 2, 3 и 25 копеек речь не идет, заверяют в Нацбанке. Директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко заявил, что новые монеты этих достоинств просто перестанут чеканить, а те, что были выпущены раньше, продолжат хождение до тех пор, пока не исчезнут сами собой.





По данным Нацбанка, сегодня в обращении находится 2,4 млрд штук однокопеечных монет, 1,4 млрд "двушек", 1,9 млрд пятикопеечных монет и 1,7 млрд – 25-копеечных. На сколько растянется период "медленного выведения из оборота" такого количества мелочи, Виктор Зайвенко затруднился сказать. Но сообщил такие цифры: "Хотя расчетный срок службы одной монеты составляет 25 лет, каждый год к нам возвращаются всего 4% монет из обращения. Остальные теряются или используются не по целевому назначению".





Чеканить мелочь – дорогое удовольствие





В пользу планируемой "денежной реформы" Нацбанк приводит несколько аргументов. Во-первых, монеты мелких номиналов "почти прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги". И спорить с этим трудно. Даже в продуктовых магазинах продавцы уже давно "прощают" покупателям от 1 до 5 копеек. Или "забывают" давать сдачу "белыми деньгами", аргументируя это тем, что у них в кассах мелких монеток нет.





Второй аргумент Нацбанка – что стоимость чеканки 1, 2 и 5 копеек намного выше их номинала. Насколько выше – не признаются. По словам Виктора Зайвенко, эти сведения "не подлежат разглашению, это государственная тайна". Он только уточнил, что себестоимость чеканки и транспортировки каждой мелкой монеты "в несколько раз выше номинала" и что "если перестать чеканить и развозить эти монеты, можно экономить порядка 90 млн грн в год".





Чтобы не допустить повышения цен в розничной сети в связи с постепенным выходом из оборота "белой мелочи", Нацбанк предлагает внедрить в Украине опыт других стран, таких как Австралия, Дания, Израиль, Нидерланды и других. В этих странах, которые в свое время также отказались от мелких монет, существует традиция "округления чека".













Что такое круглый чек?





"Большинство стран, которые изымают из оборота/прекращают чеканку монет мелких номиналов, округляют не цены, а общие суммы расчетов наличными. При осуществлении безналичных расчетов округления не происходит", – говорят в НБУ.





Как действует механизм округления, Нацбанк описывает следующим образом:





"Например, если покупать только единицу товара, допустим ¼ часть хлеба стоимостью 3.14 грн, то чек будет округлен до 3.10 грн в сторону покупателя. Аналогично бутылка минеральной воды стоимостью 8.14 грн будет округлена до 8.10 грн в сторону покупателя, 1 литр молока стоимостью 17.69 грн – до 17.70 грн в сторону продавца, ½ батона стоимостью 4.36 грн – до 4.40 грн в сторону продавца".





Но если эти же товары покупаются вместе, округляться будет не стоимость каждого товара, а стоимость всего чека. Например, перечисленные выше товары в сумме стоят 33 грн 33 коп. Значит, при расчете в кассе покупателю выдадут чек на 33 грн 30 коп. Покупатель в результате сэкономит 3 копейки.













То есть как учили в школе: цены, оканчивающиеся на 1-4 копейки, округляются до десятка в сторону уменьшения, а оканчивающиеся на 5-9 копеек – в сторону увеличения.





Вместо двух копеек – 2 "железных" гривни?





Дальнейшая судьба копеек будет определена решением правления НБУ. Уже сейчас подготовлен текст постановления Нацбанка "Про оптимизацию обращения монет мелких номиналов". Но прежде чем правление вынесет окончательный вердикт, проект постановления пройдет этап общественных слушаний – как каждый документ, предполагающий важные для общества изменения.





Предложения и замечания каждый гражданин Украины может отправить до 18 декабря 2017 года на почтовый или электронный адрес Нацбанка. Почтовый адрес: 04070, г. Киев, Контрактовая площадь, 2-А. Электронный адрес: 11emis@u0h0.





Согласны ли будут жители Украины отказаться от "мелочи"? До каких цифр округлять чеки: до 10 копеек, 50, 1 гривни?





"Национальный банк Украины вместе с Университетом банковского дела провел социсследование. Результаты свидетельствуют, что среди респондентов большинство респондентов склоняются к округлению чеков до 25 копеек. Вместе с тем, по разным возрастным группам результаты не одинаковы. Среди людей 18-30 лет 46% считают, что округление нужно делать до 50 копеек. Люди старше 60 лет считают более приемлемым вариант округления до 25 копеек. В то же время мы проводили опрос и среди представителей торговли. И они в большинстве своем поддерживают округление сумм в чеках до 10 копеек. Опираясь на уровень поддержки населения, операторов торговых сетей, простоту округления и несущественные потери населения, Нацбанк в своем решении предложил правлению сделать округление сумм в чеках до 10 копеек", – сообщил Виктор Зайвенко.





Округляться до 10 копеек будут также выплаты пенсий и пособий. Невыплаченные несколько копеек будут оставаться на счету человека, получающего эти выплаты, и выплачиваться после того, как "остаток" превысит 10 копеек.





Возникает вопрос – не повлекут ли подобные изменения повышение цен в магазинах, которым проще будет округлить ценники, чем округлять чеки? В Нацбанке говорят, что существующая конкуренция не позволит торговым сетям взвинчивать цены серьезно. Что же касается рынков, то там в расчетах копейки не фигурируют давно.





Виктор Зайвенко также сообщил, что в Нацбанке рассматривают возможность введения в будущем новых денежных единиц. Например, таких, как 2 и 5 металлические гривни. Сегодня такие монеты существуют, но лишь как коллекционные. В будущем, возможно, будут выпущены обиходные монеты таких номиналов.





Цифра:

По состоянию на 1 ноября 2017 года в обороте находится 12,9 млрд шт. металлических монет. На каждого жителя Украины приходится примерно 293 штуки, или 700 граммов разменных монет.





Нумизматическая ценность





Монеты, которые выводятся из оборота, автоматически попадают в сферу интереса нумизматов. Точнее, интерес собирателей монет к таким "исчезающим экземплярам" резко повышается.





Но, по правде говоря, украинские нумизматы уже давно, задолго до объявления Нацбанка об "оптимизации" мелочи, заметили, что эти монеты потихоньку исчезают из оборота. Уже несколько лет большинство магазинов, особенно в крупных городах, щедро разрешали покупателям не доплачивать пару копеек. Или недодавали сдачи "белой мелочью".





В то же время уже больше года монеты по 1 и 2 копейки активно продаются на нумизматических аукционах. Причем как поштучно, так и банковскими роллами. И цена на эти монеты у нумизматов намного превышает их номинальную стоимость.





Так, 1-копеечную монету можно купить "всего" за 1 гривню. Это минимальная цена. Банковский ролл, например, 2-копеечных монет (50 штук) можно приобрести за 25 грн.





Киевский нумизмат Борис К. рассказывает:





- Монет по 1 и 2 копейки уже давно, можно сказать, нет в обороте. Их и не чеканят массово с 2012 года. В 2013-2016 годах 1 и 2 копейки выпускались только в составе подарочного годового комплекта украинских монет, который продается в блистере. Поэтому цена на нумизматических сайтах обмена, например ucoin.net, на 1 копейку 2013 года – 44 грн, 2015 года – 82 грн. 5 копеек последний раз были массово выпущены в 2015 году.

Я еще пару лет назад собрал где-то 5 кг мелочи по 1, 2 т 5 копеек. У меня есть 10-15 штук каждого года. Эту нашу мелочь с удовольствием берут на обмен нумизматы других стран, я с ними обмениваюсь.

Вырастут ли в цене среди нумизматов наши копейки – не уверен. Те, которые и сейчас считаются редкими – 2000, 2001, 2003 годов – наверное, да. Они и сейчас растут в цене примерно на 20-30% в год. Остальные – не думаю, что подорожают. Они выпускались огромными тиражами, по 200 млн штук в год и больше.





Куда исчезает мелочь





Почему в обороте остается всего 4% выпущенной в оборот мелочи? В Нацбанке жалуются, что мелкие разменные монеты в основном используются не по целевому назначению.





"Нецелевым использованием", в принципе, считается даже собирание монет в копилках. Но это не главная статья исчезновения монет. Творческие люди делают из мелочи декоративные "денежные деревья", картины, другую сувенирную продукцию. Копейки часто используются и в оформлении интерьеров. Например, при оформлении полов.





Как рассказывают в Нацбанке, в последнее время украинская мелочь огромными партиями вывозится за границу. С какой целью – чиновникам пока не известно. По словам директора Департамента денежного обращения НБУ Виктора Зайвенко, буквально на днях в одной из западных областей Украины задержали микроавтобус с польскими номерами, который пытался вывезти за границу более 600 кг (!) украинских разменных монет.







