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Экономика и Финансы
17 ноября 17, 20:17
В Украине хотят ввести электронный арест счетов в банке
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Минюст предлагает воспользоваться успешным опытом Хорватии. В Украине могут ввести моментальную блокировку банковских счетов по решению суда
Министерство юстиции Украины предложило ввести на законодательном уровне систему электронного ареста средств должников на банковских счетах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минюсте отмечают, что введение электронного ареста банковских счетов будет способствовать существенному улучшению ситуации с исполнением судебных решений. В качестве примера успешной реализации такого механизма ведомство приводит Хорватию.

"Финансовое агентство, которое является ведущей хорватской компанией в сфере финансового посредничества, имеет возможность предоставлять банкам электронное распоряжение о блокировании средств в течение 60 минут. Так как сам процесс происходит в течение нескольких минут, у должника нет возможности вывести средства со счетов", – пояснил директор департамента по вопросам правосудия и национальной безопасности Минюста Александр Олейник.

В Украине же, несмотря на то, что в рамках реформы принудительного исполнения решений установлены четкие и максимально короткие сроки совершения исполнительных действий, постановления об аресте средств должника все равно направляются исполнителями в банковские учреждения по почте или доставляются лично. А это занимает время и может привести к выводу средств со счетов должником.

Как сообщалось, в Украине растет популярность "теневых" коллекторов. При этом даже если кредит давно погашен, но в базе по какой-то причине человек указан как должник, ему будут продолжать звонить.

Кроме того, правительство создает единый государственный реестр должников всех банков. Этот реестр позволит банкам видеть, кто из потенциальных заемщиков уже имел проблемы с погашением прошлых долгов, и соответственно оценивать в будущем риски их кредитования.


 Источник:  segodnya.ua
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