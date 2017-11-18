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Новости
Экономика и Финансы
18 ноября 17, 12:01
В ноябре расходы на пенсии вырастут еще на миллиард гривен
пенсия
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Расходы на пенсии в ноябре составят свыше 30 млрд гривен

Пенсионный фонд уже профинансировал 73,8% пенсий за ноябрь на сумму 22,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Таким образом, ноябрьские расходы на пенсии составят 30,1 млрд грн. Это на миллиард гривен больше, чем в октябре, когда выплаты составили 29,1 млрд грн.

В предыдущем месяце из-за принятия пенсионной реформы повышение выплат получили 6,9 млн пенсионеров. Из них доплату в размере 140-200 грн получили 1,46 млн пенсионеров, сумму 200-500 грн — свыше 2 млн, от 500 до 1 тыс. грн — 1,29 млн пенсионеров, а свыше тысячи гривень дополнительно начислили 2,08 млн получателей.

Тем не менее, в правительстве сообщили, что в ноябре выплаты вырастут еще для 3,3 млн пенсионеров. Правда рост незначительный — получателям начислят доплату в размере до 140 грн.

Напомним, повышение пенсий стало результатом принятого 3 октября пенсионного документа, который разработал и пролоббировал Кабинет министров.
Delo
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