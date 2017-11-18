Кабмин предлагают более дешевую альтернативу ипотеке

Законопроект №6540, который Министерство экономического развития считает приоритетным к принятию до конца 2017 года, предлагает запустить в Украине механизм доверительной собственности.

"Доверительная собственность — это альтернативный механизм ипотеке, — рассказал в интервью первый заместитель экономразвития Максим Нефьодов. — Процедура похожа на финансовый лизинг, когда автомобиль до выплаты всей задолженности заемщиком остается в собственности банка или другого кредитора. Похожую схему мы предлагаем распространить на недвижимость, в том числе и жилую".

В МЭРТе говорят, что эта норма позволит облегчить взыскание недвижимости, если заемщик не обслуживает свой долг. При этом инструмент доверительной собственности, по словам Нефьодова, полностью не сможет заменить ипотеку.

"Но у заемщика должен быть выбор. Вы можете взять классическую ипотеку, будете немного лучше защищены, но будет выше ставка по займу. А можете выбрать инструмент доверительной собственности, тогда банк будет лучше защищен, но вы получите меньшую ставку", — говорит Нефьодов.

Согласно проекту закона, кредитор не будет иметь права пользоваться и самостоятельно распоряжаться имуществом заемщика, если последний исправно обслуживает свой долг. Если же заемщик просрочит обслуживание долга больше, чем на 20 дней, кредитор может обратиться за взысканием имущества.

Ранее сообщалось о тенденциях на рынке ипотеки после 2014-го. И банкиры, и юристы тогда рассказывали, что финучреждения готовы кредитовать приобретение жилья, если дом уже сдан. Предоставить же ипотеку на квартиру в строящемся доме банки готовы только при наличии договора с застройщиком.