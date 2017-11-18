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Новости
Экономика и Финансы
18 ноября 17, 13:05
Сколько компаний оштрафовали за выплату зарплат в конвертах?
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Общая сумма примененных за десять месяцев 2017-го штрафов составила свыше 154 млн гривен

За десять месяцев 2017 года Госслужба по вопросам труда обнаружила 1 605 сотрудников, которые работали без официального оформления трудовых отношений.

Согласно законодательству, за каждого неоформленного сотрудника работодателя штрафуют на сумму 96 тыс. грн. То есть в течение январе-октября общая сумма примененных штрафов составила свыше 154 млн грн.

В Гоструда сообщают, что также были случаи, когда работодатель препятствовал проведению проверок. За десять месяцев таких случаев было 19. К каждой такой компании применили штраф в размере 320 тыс. грн (такая санкция предусмотрена ст.265 Кодекса законов о труде).

Напомним, в течение января-сентября 2017-го Государственная фискальная служба, проверяя предприятия обнаружила нарушения налогового законодательства у 60% проверенных плательщиков. При этом налоговая выявила 3 тыс. сотрудников, труд которых использовался компаниями без оформления трудовых отношений.

Кроме того, ГФС направила в органы прокуратуры данные о 352 предприятиях, на которых выплата заработной платы проводилась в размерах ниже минимальной.

Ранее сообщалось, что 8,6% украинцев продолжают получать зарплату меньше минимальной на уровне 3 200 грн.
Delo
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