Цены на хлеб в 2018 году вырастут на 26%

За 2018 год цены на хлеб вырастут на 26%. Об этом сообщает ассоциацию фермеров и землевладельцев.

Однако, подорожание будет не резким. Ежемесячно цена на хлеб будет возрастать на 1,5-2,1%.

Причины удорожания, связанны с внешними и внутренними факторами. Однако основным, в ассоциации называют цену экспортируемого зерна. "Ведь никто не станет продавать зерно в Украину дешевле, чем в Европу", — говорит президент ассоциации Иван Томич.

"Даже если в следующем году мы соберем 80 миллионов тонн зерна, хлеб всe равно продолжит дорожать. Ведь фактор роста заработных плат, расходов на топливо и энергетику никто не отменял" — резюмирует глава ассоциации.

Рост цены на хлеб отмечался и в 2017 год. Так по данным государственной службы статистики индекс потребительской цены на хлебобулочные изделия с января по октябрь этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 107%.

А непосредственно на хлеб — на 114%. Рост цен так же может быть обусловлен снижением по сравнению с 2016 годом урожая зерновых. По данным госстата, по состоянию на 1 октября, было собрано на 5% зерна меньше чем в аналогичный период прошлого года.