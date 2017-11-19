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Экономика и Финансы
19 ноября 17, 11:53
Украинская криптовалюта за год выросла в 67 раз
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Стоимость одного Karbowanec на сегодня составляет $1

Украинская криптовалюта Karbowanec (KRB) с начала года выросла в 67 раз. Об этом сообщает журнал ITC.UA.

Еще в марте текущего года за один Karbowanec давали 0,4 грн, а сегодня его стоимость превысила $1 по данным CoinMarketCap. Если нынешние темпы роста сохранятся, то через пару лет украинская криптовалюта может подорожать до $100.

По данным ITC.UA, на сегодня в обращении находится более 4,7 млн "карбованцев", их суммарная стоимость составляет почти $5 млн.

Karbowanec запустили 30 мая 2016 года как первую криптовалюту, ориентированную на Украину. Она основана на протоколе CryptoNote и подходит для майнинга как на CPU, так и на GPU. Сегодня в Украине есть несколько обменников, на которых совершают операции с Karbowanec.
Delo
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