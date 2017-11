Какие высокооплачиваемые профессии теряют свою популярность7

Американское Бюро статистики труда (Bureau of Labor Statistics) опубликовало прогноз по рабочим местам и трудоустройству на 2026 год. Издание The Inc проанализировало статистику и составило список из 11 высокооплачиваемых профессий, которые понемногу теряют популярность: количество таких специалистов по прогнозу сократится. Что интересно, в списке оказались программисты и высшее руководство компаний. Полностью он выглядит так:





- Специалисты по трудовым отношениям (не путать с HR-специалистами). Эти люди занимаются в основном разрешением диспутов между сотрудниками и руководством, проводят переговоры, помогают находить компромиссные решения, обрабатывают жалобы сотрудников. Прогнозируемое сокращение количества людей с такой профессией — 7,8%. Средняя годовая зарплата — $62 310. В 2016 году в США порядка 81 100 человек занимались этой деятельностью, к 2026 году их количество по прогнозу бюро упадет до 74 800.





- Агенты по закупкам (кроме оптовых закупок, торговли, фермерских продуктов). Они занимаются закупкой оборудования, инструментов, механизмов, запчастей, сервисов, нужных для операционной деятельности предприятия. Прогнозируемое сокращение количества людей с такой профессией — 5,6%. Средняя годовая зарплата — $63 300. В 2016 году в США порядка 309 400 человек занимались этой деятельностью, к 2026 году их количество по прогнозу бюро упадет до 292 100.





- Оценщики страховых убытков, проверяющие — люди, которые в компаниях определяют, чтобы все выплаты компенсаций, выплаты по соглашению и прочие выплаты проводились в соответствие с политикой компании и процедурами. Прогнозируемое сокращение количества людей с такой профессией — 1,5%. Средняя годовая зарплата — $63 680. В 2016 году в США порядка 311 100 человек занимались этой деятельностью, к 2026 году их количество по прогнозу бюро упадет до 306 600.





- Страховщики. В частности — специалисты, которые рассматривают заявки клиентов на страховку, чтобы определить степень риска. Прогнозируемое сокращение количества людей с такой профессией — 5,2%. Средняя годовая зарплата — $67 680. В 2016 году в США порядка 104 100 человек занимались этой деятельностью, к 2026 году их количество по прогнозу бюро упадет до 98 600.

- Начальники и администраторы почтовых отделений. Они планируют, управляют, координируют работу почтовых и сопутствующих сервисов в стране. Прогнозируемое сокращение количества людей с такой профессией — 20,9%. Средняя годовая зарплата — $71 670. В 2016 году в США порядка 14 200 человек занимались этой деятельностью, к 2026 году их количество по прогнозу бюро упадет до 11 200.





- Программисты. Прогнозируемое сокращение количества людей с такой профессией — 7,6%. Средняя годовая зарплата — $79 840. В 2016 году в США порядка 294 900 человек занимались этой деятельностью, к 2026 году их количество по прогнозу бюро упадет до 272 300.





- Специалисты из распределительных компаний, которые занимаются координацией или регулированием распределения электроэнергии. Прогнозируемое сокращение количества людей с такой профессией — 2,5%. Средняя годовая зарплата — $81 900. В 2016 году в США порядка 11 600 человек занимались этой деятельностью, к 2026 году их количество по прогнозу бюро упадет до 11 300.





- Операторы ядерных реакторов. Прогнозируемое сокращение количества людей с такой профессией — 10,2%. Средняя годовая зарплата — $91 170. В 2016 году в США порядка 7000 человек занимались этой деятельностью, к 2026 году их количество по прогнозу бюро упадет до 6300.





- Менеджеры промышленного производства. Прогнозируемое сокращение количества людей с такой профессией — 0,2%. Средняя годовая зарплата — $$97 140. В 2016 году в США порядка 170 600 человек занимались этой деятельностью, к 2026 году их количество по прогнозу бюро упадет до 170 300.





- Главы компаний. Прогнозируемое сокращение количества людей с такой профессией — 3,5%. Средняя годовая зарплата — $181 210. В 2016 году в США порядка 308 900 человек занимались этой деятельностью, к 2026 году их количество по прогнозу бюро упадет до 298 200.