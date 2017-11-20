Медицинский бюджет-2018 в Украине: что нужно еще "подлечить"

Нынешний вариант проекта закона о государственном бюджете на 2018 год предусматривает, что на нужды здравоохранения в следующем году будет выделено около 86 млрд грн. Или по 2000 грн на одного жителя Украины (по данным Госкомстата, на 1 октября население Украины составляло 42 млн 434,8 тыс. человек).





Ко второму чтению сумма расходов на здравоохранение может быть пересмотрена в сторону увеличения. Такая ситуация наблюдается практически каждый год. Скажем, в прошлом году изначально в проекте госбюджета-2017 на медицину закладывалось 62 млрд грн, а к моменту окончательного принятия законопроекта парламентом сумма на здравоохранение выросла до 88,7 млрд грн.





В этом году после первого рассмотрения бюджета-2018 в Верховной Раде тоже идут разговоры о том, что не все первоочередные статьи удалось профинансировать.

Сейчас идут активные переговоры по всем бюджетным статьям, не только по медицине. И ко второму голосованию мы можем увидеть в главном финансовом документе страны совсем другие суммы. Но пока рассмотрим подробнее имеющийся вариант.





Один пациент "стоит" пока 313 грн в год





В госбюджете-2018 появилась новая статья расходов на медицину – обеспечение работы Национальной службы здоровья Украины, которой пока нет, но которая должна быть создана в рамках медицинской реформы. Именно через эту службу будет идти расчет с семейными врачами за прием пациентов.





Почти 13, 5 млрд получает из госбюджета Служба здоровья. Из них 211 млн грн – на организацию Службы и зарплаты сотрудников, и 13 млрд 284 млрн грн – на оплату работы семейных врачей.





Казалось бы, сумма огромная. Но в пересчете на одного украинца получается всего 313 грн. То есть за обслуживание одного пациента в течение года семейный врач получит именно такую сумму из бюджета. Из которой, кстати, должен будет отдать процент медсестре и оплатить функционирование амбулатории.





Между тем, по расчетам Минздрава, для нормального функционирования амбулаторий минимальная сумма на одного пациента должна составлять 370-375 грн в год. Именно такие цифры озвучивал Минздрав, говоря о старте реформы в 2018 году. Получается, заложенной в бюджете суммы пока недостаточно.





"Пока не хватает 1 млрд грн на первичное звено медицины – финансирование работы семейных врачей- и 4 млрд на дифференцирование зарплат профильных специалистов. Кроме того, не заложены средства на развитие экстренной медицинской помощи –создание всеукраинской координационной службы, закупку автомобилей и оборудования для них", – говорит заместитель главы Комитета здравоохранения ВР Ирина Сысоенко.





Кто в плюсах, кто в минусах





Финансирование целого ряда медицинских бюджетных статей остается пока на уровне прошлого года. Так, на лечение граждан Украины за рубежом в 2017-м и 2018 годах выделяются совершенно одинаковые суммы: 389 млн 949 тыс. грн. С финансированием государственных медицинских программ та же история: по 5 млрд 949 млн два года подряд. На уровне прошлого года остаются субвенции местным бюджетам на приобретение медикаментов для "скорой помощи" (137 млн 992 тыс. грн) и на закупку расходных материалов для медучреждений и лекарственных средств для ингаляционной анестезии (18 млн 973 тыс. грн).





Но по большинству бюджетных статей на здравоохранение в 2018 году выделяются несколько большие суммы, чем в 2017-м. Так, на научные разработки предусмотрено 147 млн грн вместо 118 млн в текущем году – на 24% больше. На повышение квалификации врачей – почти 5 млрд грн вместо 4 млрд в 2017-м (+25%). Субвенция местным бюджетам на льготные лекарства для населения увеличена на 16% – с 700 млн грн до 1 млрд грн.





На работу Министерства здравоохранения в госбюджете на следующий год выделено 86,5 млн грн – почти на 50% больше, чем в прошлом году (+28,3 млн грн).

В некоторых случаях, правда, увеличение финансирования практически не превышает процент инфляции. Например, на санаторное лечение детей с соматическими заболеваниями и туберкулезом выделяется всего на 10% больше средств, чем в 2017 году (432 млн вместо 391 млн грн). Специализированные государственные больницы и институты получат на обслуживание пациентов на 5% больше (937 млн вместо 896 млн).





К сожалению, по статье "Реабилитация больных ДЦП" финансирование в следующем году оказалось урезано: предусмотрено всего 11 млн грн вместо 16 млн в 2017 году.





Зато впервые в бюджете закладываются средства на трансплантацию – 112 млн грн. Как сообщалось, пилотный проект по изменению механизма финансирования оперативного лечения по трансплантации органов стартует в 2018 году.





В 2018 году наконец может завершиться возведение нового корпуса "Охматдета", как обещал премьер-министр Владимир Гройсман. На его достройку выделено почти 930 млн грн – в 2,5 раза больше, чем в 2016 и 2017 годах (было 395 и 380 млн грн соответственно). Также в 2018 году продолжится реконструкция комплекса Национального института рака, на что будет потрачено почти 170 млн грн.





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