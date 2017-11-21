Интернет-магазин: как товары попадают к нам в дом?

Онлайн-шоппинг давно стал обычной практикой для украинцев. Согласно исследованию Nielsen Connected Commerce 2016 года, 91% потребителей в Украине как минимум один раз покупали товары в интернете. Мы привыкли к тому, что стоит сделать всего несколько кликов и покупка совершена. Правда из одного интернет-магазина мы получаем товар в тот же день, а от других приходится ждать свою посылку неделю. В чем же причина? И что же на самом деле происходит по ту сторону "витрины"?

Путь, который преодолевает заказ от места своего хранения до нашей двери, всегда остается "за кадром".

Что происходит после того как мы нажали кнопку "Купить" и оформили заказ? В базу данных интернет-магазина попадает информация о заказе. Менеджер связывается с покупателем, уточняет детали, после чего начинает комплектовать посылку. Затем заказ передается почтовому оператору, и наш товар отправляется в путь.

В процессе комплектации заказа и доставки может происходить множество ошибок. Например, в IT-системе интернет-магазина или почтовой службы произошел сбой, в результате чего получилась путаница с адресами. Или же в преддверии праздника менеджер интернет-магазина из последних сил одной рукой оформлял заказ по телефону, а другой собирал нам посылку (да, магазины бывают разные). Какова вероятность, что все заказы будут собраны корректно?

Сейчас на рынке появилась альтернативное решение, которое позволяет ускорить процесс доставки и свести все "сюрпризы" к минимуму. Это услуга фулфилмент, которая набирает популярность среди интернет-магазинов и позволяет отдать хранение, комплектацию и отправку заказов в руки внешних специалистов. Бывает так, что интернет-магазин видел товар, который продает, только на картинке, но он всегда попадает в дом к покупателю точно в срок.

Для "непосвященного" покупателя слово "фулфилмент" — это что-то из области фантастики. Да и некоторые интернет-магазины о нем только слышали, но не использовали. На самом деле данная услуга давно пользуется спросом в мире, и позволяет любителям онлайн-шоппинга получать свои заказы всего через 1–2 часа. У нас в стране этот сервис только начинает набирать обороты.

Рассмотрим работу услуги фулфилмент изнутри на примере интернет-магазина компании DeLonghi — представительства итальянской группы компаний в Украине, одного из крупнейших мировых производителей бытовой техники для кухни, который владеет брендами DeLonghi, Braun и Kenwood.



Пистолет и зебра — кто еще встречает наш заказ на складе? Склад — "святая святых" интернет-магазина, и вход сюда разрешен только избранным. Именно здесь хранится весь товар в ожидании своего покупателя. На первый взгляд — это просто огромное помещение с длинными и высокими стеллажами, заставленное коробками, между которыми снуют работники и погрузочная техника. Но на самом деле в каждом шаге, в каждом движении — глубокий анализ и логика.

У каждого огромного короба есть свое, только ему предназначенное, место. Определить местоположение товара, подсказать сборщику нужную ячейку, построить маршрут погрузчика на складе — эти все функции выполняет система управления складом. Это программное обеспечение — своеобразный мозг склада, который при приеме товара учитывает его вес и габарит. Автоматически выдает решение — какой товар в какую ячейку поставить, управляет комплектацией заказа и формированием документов. А также выполняет много других функций, существенно снижая процент ошибок. Всего на сборку и подготовку к отгрузке заказа уходит 10-15 минут.

У каждого огромного короба есть свое, только ему предназначенное, место. Определить местоположение товара, подсказать сборщику нужную ячейку, построить маршрут погрузчика на складе — эти все функции выполняет система управления складом. Это программное обеспечение — своеобразный мозг склада, который при приеме товара учитывает его вес и габарит. Автоматически выдает решение — какой товар в какую ячейку поставить, управляет комплектацией заказа и формированием документов. А также выполняет много других функций, существенно снижая процент ошибок. Всего на сборку и подготовку к отгрузке заказа уходит 10-15 минут. Кухонные комбайны, как и множество других товаров известных производителей, хранятся на складе под пристальным взглядом сотни камер. Они защищены от всех бед специальным антипылевым покрытием на полах, системой пожаротушения и другими мерами безопасности. И как только на склад приходит заявка от интернет-магазина с нашим заказом, открывается "сезон охоты". Этап 1. Вооружен, но не опасен

Сборщик берет специальный ящик, вооружается пистолетом (так называют терминал сбора данных, сокращенно — ТСД) и отправляется на "охоту". Ему нужно оперативно собрать заказ, составляющие которого могут хранится в абсолютно разных местах. Можно себе только представить, сколько времени ушло бы на поиск нужного товара (площадь склада — 12500 м² и все стеллажи заполнены товаром), если бы не умная система управления. Она указывает на номер ячейки с нужным товаром, строит оптимальный маршрут, чтобы не нужно было бегать в одном направлении дважды.

Сборщик берет специальный ящик, вооружается пистолетом (так называют терминал сбора данных, сокращенно — ТСД) и отправляется на "охоту". Ему нужно оперативно собрать заказ, составляющие которого могут хранится в абсолютно разных местах. Можно себе только представить, сколько времени ушло бы на поиск нужного товара (площадь склада — 12500 м² и все стеллажи заполнены товаром), если бы не умная система управления. Она указывает на номер ячейки с нужным товаром, строит оптимальный маршрут, чтобы не нужно было бегать в одном направлении дважды.

С помощью "пистолета" сборщик сканирует место и штрих-код коробки кухонного комбайна. После того, как заказ собран, нажимается подтверждение. Например, если клиент заказал помимо кухонного комбайна дополнительные насадки, то при подтверждении терминал покажет, что заказ недособран. В таком случае сборщику необходимо пройти еще к одному месту и отсканировать недостающий артикул. С помощью "пистолета" сборщик сканирует место и штрих-код коробки кухонного комбайна. После того, как заказ собран, нажимается подтверждение. Например, если клиент заказал помимо кухонного комбайна дополнительные насадки, то при подтверждении терминал покажет, что заказ недособран. В таком случае сборщику необходимо пройти еще к одному месту и отсканировать недостающий артикул.