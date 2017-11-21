Нефть Brent торгуется выше 62 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 07:50 по киевскому времени цена барреля нефти Brent находилась на уровне 62,32 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,27% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,45 доллара за баррель, прибавив 0,05%.

Отметим, накануне в ходе торгов цена нефти Brent опускалась ниже 62 долларов за баррель в связи с обеспокоенностью трейдеров насчет перспективы продления соглашения о сокращении нефтедобычи членами ОПЕК и странами, которые, не входят в картель.

Напомним, оптимистичный прогноз организации и на 2018 год, так как процент добычи "черного золота" увеличиться еще на полтора процента по отношению в 2017 году - 98 млн баррелей в сутки.