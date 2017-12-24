Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.03
USD
27.86
RUB
0.48
EUR
33.12
USD
27.94
RUB
0.48
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
23 декабря 17, 10:38
В Украине изменили правила установки общедомовых счетчиков
счетчик
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Принят закон, разрешающий устанавливать общедомовые счетчики только с согласия жильцов многоквартирного дома
21 декабря Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в закон Украины об обеспечении коммерческого учета природного газа относительно порядка установки счетчиков потребителям природного газа (№5722). Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

За законопроект проголосовали 325 народных депутатов.

Законопроект определяет, что общедомовой счетчик газа может быть установлен только с согласия совладельцев многоквартирного дома. При этом для бытовых потребителей предусмотрена возможность самостоятельно устанавливать индивидуальные счетчики газа с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые они уплачивают за природный газ операторам газораспределительных сетей.

Кроме того, законопроект запрещает операторов ГРС прекращать поставки газа в многоквартирный дом в случае непредоставления совладельцами дома согласия на установку общедомового счетчика газа.

До сих пор, из-за неопределенности в законодательстве, операторы ГРС могли устанавливать общедомовые счетчики без согласия жильцов.

Как сообщалось, 22 июня Верховная Рада приняла закон о коммерческом учете коммунальных услуг.

Источник: liga.net
Ещё по теме:
Украинцев могут штрафовать за спутниковые тарелки
Митинг на Майдане милиция не намерена разгонять
Во Львове бизнес Азарова-младшего не пройдет
В США будут установлены bitcoin-банкоматы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сколько будут зарабатывать украинцы в 2018 году?
noimageГазопровод разобщает мир и Европу
noimageЦены на газ для населения будут пересмотрены в 2018 году
noimageВ Стокгольмском суде "Нафтогаз" выиграл у Газпрома $75 млрд.
noimageБеларусь хочет купить у россиян украинский Сбербанк
Лента новостей