В Украине изменили правила установки общедомовых счетчиков

21 декабря Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в закон Украины об обеспечении коммерческого учета природного газа относительно порядка установки счетчиков потребителям природного газа (№5722). Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.





За законопроект проголосовали 325 народных депутатов.





Законопроект определяет, что общедомовой счетчик газа может быть установлен только с согласия совладельцев многоквартирного дома. При этом для бытовых потребителей предусмотрена возможность самостоятельно устанавливать индивидуальные счетчики газа с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые они уплачивают за природный газ операторам газораспределительных сетей.





Кроме того, законопроект запрещает операторов ГРС прекращать поставки газа в многоквартирный дом в случае непредоставления совладельцами дома согласия на установку общедомового счетчика газа.





До сих пор, из-за неопределенности в законодательстве, операторы ГРС могли устанавливать общедомовые счетчики без согласия жильцов.





Как сообщалось, 22 июня Верховная Рада приняла закон о коммерческом учете коммунальных услуг.



