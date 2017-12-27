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Новости
Экономика и Финансы
26 декабря 17, 17:11
Гонтарева задекларировала 83,6 млн гривен дохода
Гонтарева
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Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева задекларировала получение 83 562 613 гривен дохода.

Об этом говорится в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства Национального агентства по предготвращению коррупции.

Отметим, что соответствующую сумму Гонтарева получила в результате продажи корпоративных прав в компании ICU Holdings Limited. В частности, котороя была зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

Кстати, в 2016 году Гонтарева подала электронную декларацию с доходом в размере 57 млн гривен.

Напомним, как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении одному из судей Высшего административного суда Украины. Его заподозрили в подаче недостоверной информации в декларации.
URA-Inform
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