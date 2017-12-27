Россия начала насчитывать пеню "Нафтогазу"

"Газпром" не получил от "Нафтогаза" 2 млрд долларов США, а сумма штрафа за просрочку платежа на три для достигла 1,8 млн долларов. Об этом заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев. Как сообщалось, "Нафтогаз" не признает эту сумму долга.





"Пока мы не получили ни денег, ни штрафа. Просрочка идет, за три дня уже 1,8 млн долларов накопилось", – сообщил Медведев в эфире российского телевидения. По его словам каждый день просрочки начисляется штраф в размере 600 тыс. долларов.





Медведев отметил, что в целом сумма, которую, по его данным, "Нафтогаз" должен выплатить "Газпрому", составляет более 5 млрд долларов.





Напомним, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее не подтвердил информацию "Газпрома" об обязанности Украины заплатить более 2 млрд долларов за поставки газа. По словам Коболева, конечное сальдо расчетов между компаниями станет известно в феврале 2018 года – после вынесения Стокгольмским арбитражем второго решения – по контракту на транзит.





Напомним, 22 декабря "Нафтогаз" заявил, что выиграл в Стокгольмском арбитраже спор против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем ключевым вопросам. "Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долларов за весь срок действия контракту на поставку газа. В частности, суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери-или-плати" на сумму 56 млрд долларов за 2009 – 2017 годы. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем 10 раз – в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа. Кроме того, суд понизил цену российского газа для Украины во II квартале 2014 года на 27,4% – до 352 долларов за тысячу кубометров.





При этом "Газпром" также уверен в своей победе в суде и заявил, что Украина должна заплатить 2 млрд долларов, а контракт 2009 года остается действующим до 2019 года.





В свою очередь, в "Нафтогазе" отметили, что благодаря пересмотру контрактной цены Украина сэкономила 1,8 млрд долларов на приобретенном в 2014-2015 годах газе.



