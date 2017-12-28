Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.12
USD
27.94
RUB
0.48
EUR
33.25
USD
27.96
RUB
0.48
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
27 декабря 17, 17:40
В Украине закрылись еще два банка
НБУ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Нацбанк отозвал лицензии у двух банков в связи с добровольным прекращением их банковской деятельности

Национальный банк Украины отозвал лицензии у "Апекс-Банка" и "Промышленно-финансового банка" в связи с добровольным прекращением этими финучреждениями банковской деятельности.

Как сообщается на сайте НБУ, основанием для отзыва лицензий стало согласование банками с регулятором плана прекращения банковской деятельности и полное выполнение соответствующих обязательств.

Нацбанк напомнил, что такая процедура стала возможной благодаря принятию в марте 2017 года Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", в рамках которого акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности без ликвидации и продолжить работать на рынке финансовых услуг или проводить другие виды хозяйственной деятельности.

Также в НБУ напомнили, что ранее регулятор по аналогичной процедуре отозвал банковскую лицензию у банка "Финансовый партнер".

Кроме того, как отметил регулятор, решение о добровольном прекращении банковской деятельности принял "Кредит Оптима Банк".

Согласно действующему законодательству, в Украине уставный капитал банка не может быть ниже 500 млн грн.

С 23 декабря Национальный банк смягчилграфик докапитализации небольших банков, в том числе сдвинул срок пополнения капитала до 300 млн грн на 2 года — до 11 июля 2020 года, до 400 млн грн — на 3 года, или до 11 июля 2022 года.

Срок докапитализации банков до 500 млн грн остался неизменным — до 11 июля 2024 года.

23 марта Верховная Рада приняла Закон "Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков", который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации и продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе.
Delo
Ещё по теме:
Коломойский и Боголюбов забросали государство исками
НБУ обещает каждый месяц обнародовать финотчетность банков
Из Каталонии уходят крупные банки
Руководство НБУ повысило себе зарплаты! (официально)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Что нужно для построения эффективной системы продаж
noimageРоссия начала насчитывать пеню "Нафтогазу"
noimageГонтарева задекларировала 83,6 млн гривен дохода
noimageСколько будут зарабатывать украинцы в 2018 году?
noimageВ Украине изменили правила установки общедомовых счетчиков
Лента новостей