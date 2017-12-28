В Украине закрылись еще два банка

Национальный банк Украины отозвал лицензии у "Апекс-Банка" и "Промышленно-финансового банка" в связи с добровольным прекращением этими финучреждениями банковской деятельности.

Как сообщается на сайте НБУ, основанием для отзыва лицензий стало согласование банками с регулятором плана прекращения банковской деятельности и полное выполнение соответствующих обязательств.

Нацбанк напомнил, что такая процедура стала возможной благодаря принятию в марте 2017 года Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", в рамках которого акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности без ликвидации и продолжить работать на рынке финансовых услуг или проводить другие виды хозяйственной деятельности.

Также в НБУ напомнили, что ранее регулятор по аналогичной процедуре отозвал банковскую лицензию у банка "Финансовый партнер".

Кроме того, как отметил регулятор, решение о добровольном прекращении банковской деятельности принял "Кредит Оптима Банк".

Согласно действующему законодательству, в Украине уставный капитал банка не может быть ниже 500 млн грн.

С 23 декабря Национальный банк смягчилграфик докапитализации небольших банков, в том числе сдвинул срок пополнения капитала до 300 млн грн на 2 года — до 11 июля 2020 года, до 400 млн грн — на 3 года, или до 11 июля 2022 года.

Срок докапитализации банков до 500 млн грн остался неизменным — до 11 июля 2024 года.

23 марта Верховная Рада приняла Закон "Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков", который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации и продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе.