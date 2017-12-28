В Китае за пять лет построил 530 тыс. км дорог

Так, сеть из 10 основных транспортных коридоров ,по пять с севера на юг и с востока на запад страны, практически сформирована.

Они позволяют организовать перевозки людей и грузов с участием различных видов транспорта.

По словам министра транспорта КНР Ли Сяопэн, за пять лет удалось построить или реконструировать 1,28 млн км сельских дорог.

Дорогами с твердым покрытием охвачены 99,2% поселков и 98,3% деревень, свыше 99% поселков и 96% деревень обслуживаются общественными автобусами. В настоящее время уровень интегрированности городских и сельских транспортных систем приблизился к 80%.

Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, чт строительство платных дорог Львов - Краковец и Киев - Белая Церковь начнется не раньше 2019 года. По словам Омеляна, сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование для двух потенциальных участков, после этого будет договоренность с потенциальными инвесторами для проведения тендерных процедур.