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Новости
Экономика и Финансы
28 декабря 17, 11:06
В Китае за пять лет построил 530 тыс. км дорог
Дороги Китая
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За последние пять лет строительство дорог Китая выросло до рекордного максимума, на 534 тысячи километров.

Так, сеть из 10 основных транспортных коридоров ,по пять с севера на юг и с востока на запад страны, практически сформирована.

Они позволяют организовать перевозки людей и грузов с участием различных видов транспорта.

По словам министра транспорта КНР Ли Сяопэн, за пять лет удалось построить или реконструировать 1,28 млн км сельских дорог.

Дорогами с твердым покрытием охвачены 99,2% поселков и 98,3% деревень, свыше 99% поселков и 96% деревень обслуживаются общественными автобусами. В настоящее время уровень интегрированности городских и сельских транспортных систем приблизился к 80%.

Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, чт строительство платных дорог Львов - Краковец и Киев - Белая Церковь начнется не раньше 2019 года. По словам Омеляна, сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование для двух потенциальных участков, после этого будет договоренность с потенциальными инвесторами для проведения тендерных процедур.
URA-Inform
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