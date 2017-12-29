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Экономика и Финансы
29 декабря 17, 08:51
Нацбанк на пятницу резко опустил гривну
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Национальный банк Украины установил на пятницу, 29 декабря 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2806,7223 грн;

100 евро - 3349,5424 грн;

10 российских рублей - 4,8703 грн.

При этом регулятор установил на 29 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1149,622711;

Серебро - 14,826315;

Платина - 819,490327;

Палладий - 923,723744.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 27 декабря, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2794,8466 грн;

100 евро - 3324,4700 грн;

10 российских рублей - 4,8645 грн.

Как сообщалось, Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых.

Как сказано сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора, такое решение правление центробанка приняло в четверг, 14 декабря, и оно вступит в силу 15 декабря 2017 года.
URA-Inform
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