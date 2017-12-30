НКРЭКУ повысила цену на электроэнергию. Что это значит?

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличила на 15,4% прогнозную оптовую рыночную цену (ОРЦ) на электроэнергию на 2018 год. Решение принято 28 декабря на заседании комиссии, которая возобновила работу в обновленном составе после месячного перерыва.

Решение о повышении оптовой цены на электроэнергию было ожидаемым. Тем не менее, резонанс после повышения обеспечен: оптовая цена определяется по методике, более известной как Роттердам+.

ОРЦ на первый квартал 2018 года будет повышена на 9,5% - до 1495,46 грн. Со второго квартала 2018 года ОРЦ будет увеличена еще на 6,1% до 1586,69 грн за МВт-час. Среднегодовая прогнозная ОРЦ на 2018 год составит 1561,99 грн за МВт-час, что на 15,4% больше чем среднегодовая цена в 2017-м.

Почему выросла цена на электроэнергию, приведет ли это к повышению тарифов для населения и кто выиграет от этого решения?

Что такое оптовая цена на электроэнергию?

Так называют цена электроэнергии, по которой в следующем году производители электроэнергии (атомные, тепловые и другие станции) будут продавать ее в оптовый рынок. НКРЭКУ устанавливает ОРЦ на весь год, но может ее корректировать. Крупнейшие производители электроэнергии - атомные станции и тепловые электростанции.

В марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой цены на электроэнергию. В ней, в частности, учитывается цена угля для ТЭС. Его стоимость считается по формуле "стоимость угля в портах Нидерландов плюс стоимость его доставки в Украину и стоимость перевалки в портах".

Почему выросла цена?

Нацкомиссия по энергетике опубликовала обоснование роста цены . Во-первых, прогнозный энергобаланс на 2018 год предусматривает существенное снижение доли электроэнергии, произведенной на атомных станциях. Это самая дешевая электроэнергия в стране.

АЭС снизят свою долю в общей структуре производства э/э с 55% до 52,9%. Параллельно ожидается увеличение доли электроэнергии произведенной на ТЭС. Эта электроэнергия намного дороже и уступает в стоимости только "зеленой электроэнергии".

Доля ТЭС вырастет с 29% до 30,6%. Остальные производители (ГЭС, ГАЭС, ВИЭ) сохранят свои объемы в структуре выработки.

Таким образом, энергобаланс на 2018 год предусматривает снижение производства самой дешевой электроэнергии АЭС на 1,28 млрд кВт-час и рост производства более дорой э/э ТЭС на 3,68 млрд кВт-чач.



В Украине 70% ТЭС владеет ДТЭК Рината Ахметова.

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Все ТЭС в Украине работают на угле. В ОРЦ по методике Роттердам+ учитывается цена угля, определенная на основании средней цены на европейском рынке за последние 12 месяцев. По данным регулятора, за декабрь 2016 - ноябрь 2017 уголь в среднем стоил $83,08/т, что на 25,8% или на $17,04 выше цены, заложенной в ОРЦ на 2017 год.

Кроме того, цена транспортировки угля из портов Нидерландов составила $12,21 за тонну (средняя ставка фрахта), а средняя ставка перевалки в украинских портах - $7,02 за тонну. Ставка фрахта на 24,1% или на $2,37 за тонну выше чем в 2017 году.

Импорт угля в 2018 году для нужд ТЭС и ТЭЦ в прогнозируется Минэнерго на уровне 4,2 млн тонн, или 15,6% всего потребления. Также рост ОРЦ обусловлен инфляцией, ростом зарплат, девальвацией гривни и повышением цен на газ.





Как рост ОРЦ затронет население?

Прямого влияния на тарифы на электроэнергию для населения рост оптовой цены иметь не будет. Повышение цены в первую очередь затронет промышленные предприятия и бюджетные учреждения. Для них средний рост цены на электроэнергию, по итогам года, может составить те самые 15,4%.

Тем не менее, повышение цен э/э для промышленности в любом случае приведет к удорожанию отдельных видов товаров и услуг, которые потребляет население.



Кроме того, резкий рост цен на электроэнергию делает менее конкурентоспособными энергоемкие отрасли - металлургию, ферросплавный и алюминиевый бизнес.

Можно ли было избежать повышения цены?

Методика, согласно утверждена новая цена, - действующая. Таким образом, рост оптовой был неизбежным.

С другой стороны, как показывает практика, повышение цен на энергоресурсы в Украине зависят от политической воли. К примеру, цена на газ для населения в Украине также должна была вырасти в этом году на 20% согласно методике, утвержденной Кабинетом министров. Тем не менее, этого не произошло из-за позиции президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. Сейчас правительство разрабатывает новою методику формирования цены газа для населения.



В случае с НКРЭКУ, которую полностью контролирует Порошенко, подобных "форс-мажоров" не случилось.

Кому выгодно?

От роста оптовой цены в первую очередь выиграют собственники тепловых электростанций. 70% их мощностей в Украине владеет холдинг ДТЭК Рината Ахметова, которой принадлежат Днепрэнерго, Западэнерго, Востокэнерго. Кроме того, ДТЭК добывет 80% угля в Украине который сжигается на ТЭС.

Еще одна генерирующая компания - Центрэнерго - принадлежит государству, а Донбассэнерго Игорю Гуменюку и Александру Януковичу.

