Как будут работать банки на праздники? (График)

1 и 8 января 2018 СЭП, система электронной почты НБУ, депозитарий НБУ, система СЕРТИФ, система подтверждения соглашений на межбанке, система по покупке и продаже кредитных ресурсов на межбанке (КредИнфо2), система Реестр договоров с нерезидентами-2 не работают. Об этом сообщает ЛІГА:Закон.













2 января 2018 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.





С 3 по 5 января и с 9 января 2018 СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.