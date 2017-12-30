Самые скандальные стройки Киева в 2017 году (ФОТО)

Уходящий 2017 год отметился в Киеве несколькими большими строительными скандалами. Потасовки между охраной стройплощадок и активистами возникали в разных районах столицы. Недовольство вызывало как желание возвести многоэтажки во дворах уже существующих домов, что уменьшит пространство между строениями, так и строительство на месте снесенных зданий. И даже наличие разрешительных документов в некоторых случаях не спасало ситуацию. Сайт "Сегодня" собрал список самых "горячих" стройплощадок в городе, которые регулярно становились "героями" новостей в уходящем году.





Стройка на месте Сенного рынка: атаки на забор и компромиссы с мэрией





В столице с новой силой разгорелся скандал вокруг строительства элитного жилищного комплекса на месте снесенного Сенного рынка на улице Бульварно-Кудрявской. Общественные организации требуют остановить стройработы.













Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"





Напомним, здесь запланировано строительство жилых высоток на 14 секций, от 7 до 22 этажей, с подземным паркингом, и работы идут уже около двух лет. Местные жители и активисты по-прежнему выступают категорически против строительства и периодически пытаются снести строительный забор. Однако строители возвращают ограждение на место.





Так, 16 ноября больше 150 активистов самовольно сломали конструкции, однако они были восстановлены. 21 ноября столичные активисты снова снесли забор вокруг стройки жилкомплекса, но через пару часов забор опять восстановили.





В конфликт вмешалось руководство города. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что инициаторы строительства на контакт с мэрией не идут. Он потребовал демонтировать строительный забор вокруг участка. Но вместо демонтажа ограждения застройщик подал иск в окружной суд, и тот запретил департаменту благоустройства КГГА сносить забор вокруг стройки.





Город подготовил и подал апелляцию на постановление суда. Между тем, позже власти заявили, что договорились с застройщиком о компромиссе: он согласился снизить этажность зданий с 22 до 19.





Стройка ТРЦ над станцией метро "Героев Днепра": разрешение есть, но люди недовольны





Cтроительство трехэтажного ТРЦ площадью 14 тыс. кв. м началось еще летом прошлого года. Местные жители неоднократно выступали против возведения объекта и даже в знак протеста перекрывали проезжую часть. В свою очередь, застройщик заверял, что проводимые работы абсолютно законны, а проект ТРЦ одобрен всеми госорганами. Законность строительства подтверждали и горвласти.









Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"





За это время рабочие снесли старые подземные выходы из "круга" в сторону Оболонского проспекта, а сама стройплощадка разрослась и захватила часть тротуаров. Местные жители неоднократно протестовали против работ, но их требования не были услышаны. От бывшего "круга" не осталось и следа. Теперь тут возвышаются три полукруглые постройки будущего ТРЦ, который обещают закончить в следующем году.





На сайте компании-застройщика сообщается, что сейчас ведется строительство каркаса ТРЦ и реконструкция подземных переходов №3 и №4, а все работы выполняются в срок и строго в соответствии с графиком.





И хотя в этом году противостояние пошло на спад, стройка не обходится без происшествий: здесь в результате падения с высоты погиб 19-летний рабочий.





Скандальная заправка: люди перекрывали дорогу и крушили забор





В этом году активисты неоднократно перекрывали дорогу, выступая против строительства автозаправочной станции на улице Ревуцкого. 31 марта неизвестные блокировали стройку, группа людей перегородила ворота, заблокировав въезд и выезд со строительной площадки. Среди них были и местные жители. Позже проезжую часть блокировали 9, 10 и 14 августа.









Фото: Facebook





А 29 сентября в Киеве у места, где строят автозаправку, произошел конфликт. Участники митинга начали конфликт с представителями застройщика и устроили драку. На месте собрались жители, которые выражали недовольство по поводу строительства заправки. Митингующие пытались выйти на проезжую часть, но работники полиции помешали их действиям. В свою очередь недовольные граждане бросили несколько шин на дорогу. Также неизвестный мужчина во время конфликта повредил служебный автомобиль патрульной полиции.





В результате правоохранители доставили в управление полиции трех активных участников акции, которые оказывали сопротивление полицейским, установили их анкетные данные и взяли объяснения.





Известно также, что в результате конфликта за медицинской помощью обратилось двое граждан с ушибами мягких тканей, от госпитализации они отказались, еще двух человек доставили в больницу.





Между тем, столичная прокуратура предъявила иск в Хозяйственный суд Киева о сносе данной автозаправочной станции. Оказалось, что земельный участок по указанному адресу решением Киеврады был передан обществу для эксплуатации здания сервисного обслуживания водителей с автостоянкой. Однако, в нарушение условий договора и при отсутствии согласия собственника земли, а именно столичной общины в лице Киевского горсовета, арендатор начал возводить на ней многотопливную автозаправочную станцию.





Стройка на Круглоуниверситетской: здание угрожает памятнику архитектуры





Зимой возобновилась спорная стройка на улице Круглоуниверситетской 2/1, там начали рыть котлован. В потасовке с застройщиками пожилой жительнице сломали руку. Несмотря на запреты, летом застройщики продолжили работы, хотя участок закрыли и опечатали.









Фото: Facebook





После того, как строительство запретили, а въезд на него заблокировали, застройщики наняли рабочих и вырыли траншею, угрожающую соседнему дому – памятнику архитектуры.





"Проект предполагаемых работ, конечно же, никто не заказывал. Обошлись услугами ребят с вокзала. Комиссия из ЖЭКа обнаружила, что работяги ударно превысили допустимые нормы и уже копают под фундаментом другой части дома", – писал на своей странице в Facebook активист Владимир Хенгистов.





Он также отметил, что строители заливали бетоном домовую канализацию, а само здание строится на единственном пожарном проезде в жилой квартал и на общих теплосетях, а из-за стройки может рухнуть соседний старинный дом.





Стройка на Мечникова: люди перекрыли дорогу, а активистка попала под машину





В январе жители Кловского спуска и улицы Мечникова в Печерском районе столицы перекрыли улицу с требованием прекратить спорную застройку и обезопасить жилые дома от разрушения стен и повторных оползней.





Около двух десятков человек остановили движение. Участники акции держат плакаты с призывами прекратить строительство нового жилого комплекса на улице Мечникова, 11-А.









Фото: Facebook





Такие акции в столице продолжаются с осени 2016 года. Так, 20 октября киевляне перекрыли улицу Мечникова, требуя у муниципальной власти обратить внимание на проблему застройки.





Одну из участниц общественного протеста во время блокирования улицы Мечникова сбил водитель Hundai. Женщина упала на землю, однако не получила значительных травм, а водитель пытался скрыться с места аварии.





Стройка на Мичурина: прокуратура заявила о самозахвате





Прокуратура подала иск в Печерский райсуд относительно еще одной незаконной стройки на Печерске — на ул. Мичурина, рядом с ботсадом им. Гришко.









Фото: Facebook





"Тут ведется строительство без каких-либо разрешительных документов. Мы подали иск в суд с требованиями вернуть земучасток городу, а стройку демонтировать", — сообщили в прокуратуре. В течение 2016—2017 годов столичной прокуратурой по фактам нарушения земельного и градостроительного законодательства было заявлено исков на сумму 1,5 млрд грн. Из них удовлетворено на 756 млн грн.





Также правоохранители прекратили незаконные строительные работы на данном земельном участке.







