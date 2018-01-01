Гройсман передумал повышать пенсии военным

В постановлении отмечается, что оно вступает в силу с 1 января 2018 года.





27 декабря 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление №704, которым вносит правки в постановление №704 от 30.08.2017 года.





«Кабинет Министров Украины постановляет: Внести изменение в пункт 10 постановления Кабинета Министров Украины от 30 августа 2017 № 704 «О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и командного состава и некоторых других лиц» (Официальный вестник Украины, 2017, № 77, ст. 2374), заменив цифры «2018», цифрами «2019»», — говорится в документе.





Стоит отметить, что данный вопрос обсуждался на заседании Кабмина. Тогда министр социальной политики Андрей Рева заверил, что все военные получат повышенное денежной обеспечение с января 2018 года. В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» Рева заявил, что с 1 января 2018 года постановление о повышении пенсий военнослужащих не вступит в силу без принятия законопроекта о перерасчете пенсий для военных.



