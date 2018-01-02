Какие изменения ждут украинцев в январе

Традиционно начало года приносит с собой множество изменений. Сайт "Сегодня" рассказывает, чего ожидать украинцам с 1 января нового 2018 года.





Снижение скорости авто в населенных пунктах





С 1 января 2018 г. меняется разрешенная скорость движения в населенных пунктах – с 60 до 50 км/ч. Такое постановление принял Кабмин еще в ноябре 2017 г. В правительстве уверены, что это повысит уровень безопасности дорожного движения и сохранит жизни людей.





"На сегодняшний день в большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах – 30 км/ч. Таким образом, принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза", – говорится на сайте правительства.





Начнется монетизация субсидий





С 1 января начинается первый этап монетизации субсидий на уровне поставщиков услуг. Такое решение было принято правительством по инициативе Министерства финансов.





Так, Минфин разработал комплексный подход к реформированию системы расчетов по субсидиям, состоящий из трех этапов:





- монетизация расчетов по субсидиям на уровне предприятий, предоставляющих услуги;

- подготовка системы к осуществлению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантив и их верификация и т.п.);

- монетизация субсидий на уровне домохозяйств.





Изменятся некоторые тарифы





Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) утвердила с 1 января 2018 оптово-рыночную цену на электроэнергию на уровне 1561,99 грн/МВт-ч (без НДС). Повышение будет проходить в два этапа: с 1 января оптово-рыночную повысят цену на 9,5%, а с 1 апреля – еще на 6,1%.





При этом, как заявил Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, несмотря на рост оптовой рыночной цены электроэнергии, тарифы для населения не изменятся.





Также НКРЭКУ приняла еще несколько решений. Так, для киевлян, чьи дома отапливаются "Киевэнерго", тарифы были снижены на 4,1%. Теперь тариф за отопления при наличии квартирного или домового счетчика составляет 1355,83 грн/Гкал, а без счетчиков – 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц (с учетом НДС).





А вот для жителей Харьковской, Днепропетровской и Львовской областей НКРЭКУ повысила тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод, приняв во внимание аргументы поставщиков об изменении расходов на оплату труда и стоимость электроэнергии. Так, вода от "Харьковводоканал" теперь будет стоить 8,38 грн/куб. м, водоотвод – 4,36 грн/куб. м. Для "Днепроводоканала" тариф на водоснабжение составляет 6,47 грн, а на водоотвод – 4,25 грн за "куб". "Львоводоканала" будет поставлять воду по 7,09 грн/куб. м, а отводить – по 3,62 грн за кубометр.





На границе начнет работать биометрический контроль





С 1 января 2018 года граждане из тех стран, которые составляют риски для Украины, будут пересекать границу нашей страны исключительно по биометрическим паспортам. Те люди, у которых нет биометрических паспортов, будут вынуждены сдать соответствующие данные на границе. К слову, в первую очередь речь идет о жителях России.





Специальное оборудование будет сканировать отпечатки пальцев гостей, которые хотят приехать в Украину. Система подключается к базе разыскиваемых Интерполом лиц, и если границу пересекает человек, который находится в розыске, то она сразу его распознает.





Новая система, по словам пограничников, позволит им усилить безопасность границ и исключить попадание в Украину сомнительных граждан из России и стран Азии.





"Такими устройствами будут оборудованы абсолютно все пункты пропуска. С 1 января с такой техникой заработают пункты пропуска на украинско-российской границе. На протяжении января будут подключены все остальные пункты", — рассказал сайту "Сегодня" профильный специалист Госпогранслужбы Александр Король.





Япония упростит визовый режим для украинцев





С 1 января 2018 г. Япония упрощает требования для краткосрочного пребывания украинцев на своей территории.





Будет расширен круг заявителей, которые имеют право на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей. Также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум.





В дополнение к существующим однократным визам будут введены многократные визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризма.





Стартует медреформа





С нового года в Украине стартует медицинская реформа. Недавно президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующие законопроекты, которые запускают процесс изменений.





И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что реформа пока что будет проходить только на первичном звене медицинской помощи – услуги у семейных врачей, педиатров и врачей общей практики.





"С 2018 года на первичном звене, когда каждая семья выбирает своего врача, все услуги оказываются бесплатно, весь перечень этих услуг предоставляется бесплатно. В 2019 году перейдем на бесплатные услуги специалистов в поликлиниках, в 2020 году через государственную страховку, за которую граждане заплатили налогами, будем оплачивать медицинские услуги в госпиталях", – отметила Супрун.





С января украинцы должны подписать с врачом первичной помощи договор на оказание медуслуг. По этому документу государство будет платить врачу на одного пациента 370 гривен в год, а с 2019 г. цена оплата вырастет до 450 грн.





Начнут опускаться пошлины на ввоз машин из стран Евросоюза





Минэкономразвития опубликовало таблицу новых норм ввоза автомобилей из стран ЕС. Для легковых автомобилей предусмотрен переходной период длительностью семь лет. За это время ставки ввозной пошлины должны опуститься до нуля





Что касается размера ставок для новых легковых автомобилей происхождением из стран Евросоюза на следующий год, они выглядят следующим образом:





Бензиновые:





- С рабочим объемом не более 1000 см3 – 6,3% от таможенной стоимости.

- С рабочим объемом более 1000 см3, но не более 1500 см3 – 7,3% от таможенной стоимости.

- С рабочим объемом более 1500 см3, но не более 2 200 см3 – 5% от таможенной стоимости.

- С рабочим объемом более 2200 см3, но не более 3000 см3 – 5% от таможенной стоимости.

- С рабочим объемом более 3000 см3 – 5% от таможенной стоимости.





Дизельные:





- С рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 см3 – 7,3% от таможенной стоимости.

- С рабочим объемом более 1500 см3, но не более 2500 см3 – 7,3% от таможенной стоимости.

- С рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3 – 6,3% от таможенной стоимости.





Электромобили:





Транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими) – 0% от таможенной стоимости.



