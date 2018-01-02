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Новости
Экономика и Финансы
1 января 18, 22:52
С 1 января в Украине увеличены зарплаты и пенсии
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Также вырастут согласно новому бюджету социальные выплаты, которые в концу года еще увеличатся
С 1 января в Украине по новому бюджету минимальная зарплата увеличилась на полтысячи гривен и составит теперь 3723 гривны.

Вырастут и социальные выплаты. Минимальная пенсия увеличилась до 1370 гривен и, по расчетам Кабмина, к концу года дотянет до полутора тысяч гривен.

К лету в правительстве планируют на 70 гривен поднять прожиточный минимум. Минимальное пособие для застрахованных безработных с первого января увеличится на 160 гривен. Для незастрахованных – выплаты останутся на уровне прошлого года.

На днях министр социальной политики Андрей Рева подсчитал, как украинцы разбогатели в 2017 году. По его словам, среднемесячная зарплата в январе-октябре выросла на 37,1% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

Также он рассказывал, что Кабмин готовит новое пенсионное изменение. Он сказал, что кроме преодоления гендерной несправедливости при назначении пенсий, правительство планирует фиксировать коэффициент заработка на момент достижения пенсионного возраста и пересматривать его только по желанию гражданина. Такой вариант возможен, если заработная плата после выхода на пенсию увеличилась.


Источник: segodnya.ua
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