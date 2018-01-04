Google вывела в офшоры почти на 16 миллиардов евро

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Также это подтверждают документы, переданные компанией в Нидерландскую торговую палату.

Отмечается, что корпорация пользуется двумя схемами для освобождения от налогообложения своей международной прибыли, которые получили неформальное название "двойной ирландский и нидерландский сэндвич".

Так, организация через ирландскую "дочку" переводит доходы на счет фирмы в Нидерландах, а оттуда средства поступают в офшорную компанию на Бермудах, принадлежащую другой зарегистрированной в Ирландии компании.

По данным Bloomberg, объем выведенных таким образом средств в 2016 году оказался на семь процентов выше, чем годом ранее.

В свою очередь представители Google заявляют, что платят все налоги и соблюдают налоговое законодательство в каждой стране, в которой работают. Они по-прежнему привержены делу способствования развитию онлайн-экосистемы.

Как сообщалось ранее, Американский суд принял решение об освобождении экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Однако Манафорт выйдет на свободу не без последствий и ограничений. Суд постановил изъять его имущество - четыре объекта недвижимости: два в Нью-Йорке, один в Александрии (Вирджиния) и его дом во Флориде.