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Новости
Экономика и Финансы
4 января 18, 11:23
Google вывела в офшоры почти на 16 миллиардов евро
google
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Американская корпорация Google в 2016 году вывела 15,9 миллиардов евро на счет офшорной фирмы, зарегистрированной на Бермудских островах, чтобы с помощью легальной схемы уйти от уплаты многомиллиардных налогов.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Также это подтверждают документы, переданные компанией в Нидерландскую торговую палату.

Отмечается, что корпорация пользуется двумя схемами для освобождения от налогообложения своей международной прибыли, которые получили неформальное название "двойной ирландский и нидерландский сэндвич".

Так, организация через ирландскую "дочку" переводит доходы на счет фирмы в Нидерландах, а оттуда средства поступают в офшорную компанию на Бермудах, принадлежащую другой зарегистрированной в Ирландии компании.

По данным Bloomberg, объем выведенных таким образом средств в 2016 году оказался на семь процентов выше, чем годом ранее.

В свою очередь представители Google заявляют, что платят все налоги и соблюдают налоговое законодательство в каждой стране, в которой работают. Они по-прежнему привержены делу способствования развитию онлайн-экосистемы.

Как сообщалось ранее, Американский суд принял решение об освобождении экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Однако Манафорт выйдет на свободу не без последствий и ограничений. Суд постановил изъять его имущество - четыре объекта недвижимости: два в Нью-Йорке, один в Александрии (Вирджиния) и его дом во Флориде.
URA-Inform
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