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Экономика и Финансы
4 января 18, 11:26
Цена нефти Brent превысила 68 долларов за баррель
нефть
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Стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent сегодня утром, четвертого января, превысила 68 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 23.55 по киевскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 2,1 процента и достигла 68,01 доллара за баррель.

Как считают эксперты, что цены на нефть, 3 января, росли на ожиданиях снижения запасов в США. А также из-за политической напряженности в Иране, где в ходе массовых демонстраций погибли порядка 20 человек.

Как сообщалось ранее, политические беспорядки на Ближнем Востоке подняли цены на нефть до двухлетнего максимума. Опасения, что начинающийся мятеж против иранского правительства может помешать добыче нефти в третьей по величине стране ОПЕК.
URA-Inform
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