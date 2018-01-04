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Экономика и Финансы
4 января 18, 11:29
Нацбанк на 4 января немного укрепил гривну
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Национальный банк Украины установил на четверг, 4 января 2018 года, официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2789,0540 грн;

100 евро - 3353,2796 грн;

10 российских рублей - 4,8421 грн.

При этом регулятор установил на 4 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1164.975270;

Серебро - 15.105866;

Платина - 829.289134;

Палладий - 952.013087.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 4 января, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2806,7223 грн;

100 евро - 3349,5424 грн;

10 российских рублей - 4,8703 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых.

Как сказано сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора, такое решение правление центробанка приняло в четверг, 14 декабря, и оно вступило в силу 15 декабря 2017 года.
URA-Inform
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