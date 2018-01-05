Расходы на чиновников правительства удвоили

Об этом свидетельствуют данные на текст закона о госбюджете.

Согласно предварительным сведениям, еще по меньшей мере 1,63 млрд гривен потратят на поддержку комплексной реформы государственного управления.

При этом, как известно, в 2017 году на эти цели выделялось 1,176 млрд грн

Также на 2018 год непосредственно на секретариат предусмотрено 997,75 млрд грн, из них 808 млн грн – на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности правительства, 4,36 млн гривен – на финансовую поддержку газеты Урядовый курьер.

Кроме того, еще 50,75 млн гривен предусмотрено на информационно-аналитическое и организационное обеспечение оперативного реагирования органов исполнительной власти; по 50 млн гривен – на обеспечение функционирования Фонда развития инноваций и на создание и функционирование офиса по привлечению и поддержке инвестиций; 15 млн гривен – на поддержку развития лидерства в Украине.

А в рамках финансирования секретариата предусмотрены средства на Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины – 151,54 млн грн; на Государственную аудиторскую службу Украины – 612,96 млн грн.

Напомним, как сообщал ранее, в список лекарств, которые закупаются международными организациями за счет государственного бюджета 2017 года добавили пять новых направлений.