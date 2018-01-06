Украинцы будут тратить на содержание нардепов на 40% больше

В госбюджете на 2018 год заложено увеличение финансирования Аппарата Верховной Рады до 1 млрд 724 млн грн, что на 40% больше, чем в 2017 году (1 млрд 217 млн грн). Об этом сообщает ZN.ua.

Согласно закону о госбюджете, обнародованному на сайте парламента, на зарплату депутатов, их помощников, а также всех сотрудников Аппарата Верховной Рады предусмотрено 981 млн грн (на 40% больше, чем в 2017 году).

На освещение деятельности парламента в СМИ и поддержку газеты Голос Украины предусмотрено 61,5 млн грн.

В законе о государственном бюджете на 2018 год заложен рост доходов на 19% с 771,2 млрд грн до 917,8 млрд грн (в т.ч. общего фонда на 20% - с 702 млрд грн до 842,8 грн).

Расходы госбюджета в 2018 году вырастут на 17,9% с 841,4 млрд грн до 991,7 млрд грн (в т.ч. общего фонда на 18,3% - с 768 млрд грн до 908,5 грн).

Ранее сообщалось, что в Украине увеличат финансирование антикоррупционных ведомств.

Напомним, на чиновников в Кабмине удвоили расходы.