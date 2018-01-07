Все самые значимые и резонансные события ушедшего 2017 года

Ведь за 2017 год в Украине произошло немало значимых и резонансных событий. Собственно, 2017 год начался с поднятия минимальной заработной платы. С 1 января минимальный доход украинцев составил 3200 гривен. В правительстве обещают, что с 1 января уже 2018 года она снова вырастет до 3273 гривен.

14 марта в киевском аэропорту "Жуляны" приземлился первый самолет лоукостера Ryanair. Однако уже 10 июля компания объявила о выходе из Украины из-за того, что не смогла договориться с украинским аэропортом "Борисполь". Так что дешевые авиарейсы украинцам пока не светят. Хотя в правительстве убеждают, что переговоры с Ryanair приведут к успеху в новом 2018 году.





23 марта в Киеве произошло резонансное убийство - в центре столицы застрелили российского политика и бизнесмена Дениса Вороненкова. Выяснилось, что экс-депутат был убит, когда шел на встречу как свидетель по делу Януковича. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что это "обычная для Кремля показательная казнь свидетеля". На брифинге он отметил, что убийца Дениса Вороненкова получил сквозное ранение в голову и скончался в больнице. Охранник убитого депутата ранен в область сердца. Через полгода генпрокурор назвал имя заказчика убийства - им оказался подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой, которая на момент убийства являлась женой Вороненкова.





Весной 2017 года произошло пятое плановое повышение тарифов на электроэнергию, которые устанавливает Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг для всей Украины. С 1 марта плата за свет увеличилась примерно на 25%. Таким образом, до 90 копеек за киловатт стали платить если потреблено до 100 кВт/ч, и до 1,68 гривен, если израсходовано больше 100 кВт/ч. С тех пор цены на электроэнергию не менялись.

Тарифы на газ, которые утверждаются постановлением Кабмина также для всей Украины, последний раз подорожали с 1 апреля. Примерно на 1% – с 6,879 до 6,9579 гривен за 1 кубометр. Вместе с тем цена могла измениться с июля, поскольку меморандум с Международным валютным фондом и постановление Кабинета министров от 22 марта 2017 года предусматривают обязательный ежеквартальный пересмотр тарифов на газ до апреля 2018 года включительно. Однако по итогам второго квартала 2017-го Кабмин отказался менять тариф, убеждая МВФ, что оснований для этого нет.

С 2017 года начали по-новому считать суммы за отопление. В частности, согласно новому закону "О коммерческом учете коммунальных услуг", все дома в обязательном порядке должны быть оснащены счетчиками тепла, и расчеты с жильцами за отопление проводятся на основании показаний счетчиков. Если за окном мороз, температура теплоносителя увеличивается, и платежи, соответственно, будут больше. Если же зима не холодная – температура теплоносителя понижается, и суммы в платежках, соответственно, тоже.

С 11 июня для украинцев стал доступным долгожданный безвизовый режим с Евросоюзом. Граждане Украины массово бросились делать биометрические паспорта. Ведь только при наличии такого паспорта виза при пересечении границы со странами ЕС не нужна. Это послужило причиной "перебоев" в работе миграционных служб, а за биометрическими паспортами стоят до сиз пор стоят очереди. При этом кроме стран ЕС, без виз или по упрощенной схеме пересечении границы украинцы уже могут поехать в Канаду и Швейцарию. А с 31 декабря - без виз можно отправляться в Объединенные Арабские Эмираты.





Конечно, можно спорить о том, насколько действительно важным стала для украинцев возможность в любой момент отправиться за границу. Но однозначно, что безвиз облегчил возможность для трудовой миграции, чем и воспользовались в первый же год миллионы наших сограждан.

27 июня Украину атаковал Вирус Petya. Он поразил сети ряда крупных компаний, в том числе и государственных. Вирус распространился очень быстро и проявлялся в отказе работы компьютеров на платформе Windows. Перегружался и зашифровывался. Вирус распространялся с помощью бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc украинского производства. Во время этой массированной хакерской атаки в Украине были инфицированы 12,5 тысяч компьютеров. В связи с этим Совет национальной безопасности принял решение об усилении мер контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и регионах Украины.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который запретил посещение украинскими интернет-пользователями некоторых российских сайтов. В частности, "Вконтакте", "Одноклассники.ру", "Яндекс", "Кинопоиск", "Mail.ru" и прочее, а также "1C". При этом глава государства пояснил, что в течение последних трех лет страна проводит декоммунизацию, поэтому произошел так называемый "снос памятников Ленину в Украине", очистилась карта Украины от имен ее палачей и душегубов, обновились таблички с названиями улиц, потому что коммунистическим идолам нет и не будет места в нашей стране. Кстати, и без подконтрольных "КГБ-ФСБ" социальных сетей украинский народ тоже способен прожить", - уверен Порошенко.

В 2017 Евровидение прошло в Украине, благодаря победе украинской певицы Джамалы на предыдущем песенном конкурсе. На этот раз нашу страну представляла рок-группа О.Torvald с песней "Time", которая заняла только 24 место. А главным победителем стал представитель Португалии Сальвадор Собрал с песней "Amar Pelos Dois".

Осенью 2017 года Верховная Рада Украины приняла ряд законов, которые запустили механизмы реформирования некоторых социально важных сфер. Пенсионная, медицинская, образовательная и судебная реформы однозначно повлияют на жизнь каждого человека в нашей стране, поэтому эти решения очень важны для большинства украинцев.

Начнем с пенсионной реформы. Эту реформу правительство запускало под лозунгом увеличения пенсий миллионам нынешних пенсионеров. Но в красивой обертке населению подали непрямое, но существенное повышение пенсионного возраста. И в целом - уменьшение числа людей, имеющих право на пенсию.

Это произойдет за счет увеличения минимального страхового стажа с 15 до 25 лет. Также отменили досрочный выход на пенсию для "чернобыльцев" и для профессий с тяжелыми условиями труда, как, например, у шахтеров и металлургов. Пенсии действительно пересчитали, или как говорилось "осовременили", но значительно увеличились они далеко не у всех девяти миллионам, как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, пенсионеров. Более того, это повышение может стать последней серьезной индексацией на ближайшие три года.

Вместе с тем в рамках реформы ликвидировали пенсии за выслугу лет, хотя для работающих пенсионеров восстановили полные пенсии. Теперь максимальный размер пенсии, назначенной на условиях законов "О государственной службе", "О прокуратуре", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности" (с учетом надбавок), не может превышать десяти размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

Временно, до 31 декабря 2017 года, максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной) не превышал 10 740 гривен.

Пожалуй, самая скандальная реформа 2017 года - образовательная. В стороне от нее не остались не только украинские эксперты, но также венгерские, румынские и польские. Веское слово также сказали в ПАСЕ - там тоже осудили реформу образования. Камнем преткновения стал язык обучения. Дело в том, что преподавание в Украине переходит исключительно на украинский язык. Пока в младшей школе останутся классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств. Но начиная с пятого класса преподавание предметов на языках национальных меньшинств ликвидируется.

То есть с 2020 года образование в Украине станет целиком украиноязычным. Кроме этого, реформа предполагает 12-летнее обучение, изменение программы обучения и разделения ее на этапы (начальный, базовый, профильный), а также новые принципы управления школами и большую автономию для учебных заведений.

Также, осенью 2017 года Верховная рада приняла и медреформу, хотя, по мнению специалистов, некоторые ее положения противоречат Конституции Украины. Ключевая новация медицинской реформы - разделение медицинских услуг на три уровня. Первичные (полностью бесплатные), медицинские услуги с частичной оплатой (часть их стоимости покрывает пациент, часть - государство) и полностью платные. Впрочем, до сих пор непонятно какие услуги войдут в каждый из этих уровней, каков прейскурант для платной медицины и когда вообще реформа заработает.

Судя по всему, мы вплотную подошли к введению платной медицины, что, без сомнения, вызовет, возмущение у населения. Но благодаря такой реформе, власть, скорее всего, сможет отсрочить ее введение до выборов.

Но, тем не менее, курс пенсионной и медицинской реформами уже задан. Это стратегия "сбрасывания" государством с себя социальных функций. Чтоб население не обходилось бюджету слишком дорого и у государства была возможность рассчитываться по внешним долгам. Отметим, в мире другие тенденции. Передовые страны наоборот стараются сделать медицину, образование и другие госуслуги бесплатными, чтобы способствовать максимальному развитию "человеческого капитала". Ведь именно от этого в 21 веке зависит конкурентоспособность страны.

Судебная реформа, принятая Радой в один день с пенсионной, для простого народа значит на первый взгляд гораздо меньше, чем пенсионная или медицинская. Тем не менее, с ней столкнется каждый, кому придется идти в суд. Например, теперь при подаче иска заявитель должен внести залог в размере суммы расходов на адвоката стороны ответчика. Для защиты в суде нужно нанимать только адвокатов, которые имеют этот статус официально. Простые юристы или сами граждане, пожелай они сами представлять свои интересы на процессе, лишены такого права.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, 72% украинцев беспокоит затянувшаяся война на Донбассе. Поздней осенью спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер принял активное участие в урегулировании ситуации на востоке Украины, поскольку Минские договоренности позитивных результатов в этом вопросе не принесли. По мнению аналитиков, неофициальная встреча спецпредставителя Госдепартамента США с Петром Порошенко свидетельствует о том, что американцы готовы услышать позицию украинской стороны.

По словам источника, приближенного к власти, глава украинского государства готов идти на переговоры, чтобы решить вопрос по миротворцам к президентским выборам 2019 года. Это поможет Порошенко значительно поднять свой рейтинг. Если удастся договориться, то уже к лету следующего года миссия ООН будет введена на Донбасс.

Путину тоже надо спокойно провести выборы и Чемпионат мира по футболу. В целом, его действия показывают, что он пока находится в поиске компромиссов с Западом. Кроме того, в Кремле, вероятно, есть надежда на смену курса Украины после выборов 2019 года. И скорее в Москве будут готовиться к ним, а не к новой войне на Донбассе. Так что есть надежда, что конфликт на востоке Украины затихнет сам по себе.

И, без преувеличения, очень важное событие в 2017 году - Украина в канун нового года смогла вернуть домой 73 заложника с временно оккупированной территории. Переговоры с боевиками были долгими и находились постоянно под угрозой срыва. Однако, процесс закончился успешно. Украинский омбудсмен Валерия Лутковская уже анонсировала новые переговоры по освобождению других заложников на Донбассе.





Обозреватели считают, что политический год в Украине прошел под знаком Михаила Саакашвили. И это не преувеличение. Экс-президент Грузии за год окончательно прописался в украинской политике и стал ее ярким, хотя и весьма специфическим, игроком. Если верить опросам, популярность Михо у народа невысока. При этом отношение к нему неоднозначное даже среди тех, кто в принципе поддерживает его нещадную критику режима Порошенко.

И в этом смысле Саакашвили выполняет важную функцию, дезорганизуя усилия аппарата Порошенко по подготовке политического пространства к выборам. А так, как в этом заинтересованы многие силы, как внутри страны, так за ее пределами, шоу наверняка будет продолжаться.

Год уходящий ознаменовался также беспрецедентным столкновением интересов недавно созданных антикоррупционных органов со сложившейся после Евромайдана системой власти. Прежде всего, речь идет о Национальном антикоррупционном бюро, которое пользуется огромной поддержкой Запада и США. В 2017 году "антикоррупционеры" нанесли сразу несколько ударов по очень влиятельным людям во власти. Первой ласточкой стало дело руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого относят к президентской сфере влияния. Второе - Николая Мартыненко, одного из главных спонсоров Народного фронта и особо приближенного к Арсению Яценюку человека. Дальше же дела посыпались как из рога изобилия. Увенчался же процесс задержанием сына Авакова и уголовными делами за растрату средств на оборону против предприятий Порошенко и ответственных лиц МО.

У власти хватило ресурсов смягчить этот удар и перевести процесс в режим волокиты, но полностью его остановить не получилось. Более того, предпринятая в ответ объединенными усилиями БПП и Народного фронта атака на НАБУ сорвалась из-за не зависящих от инициаторов причин. Говорят, Запад, намерен использовать антикоррупционные органы (включая антикоррупционный суд, который требуют у нас создать) для переформатирования политического и бизнес-пространства Украины. А именно - отстранения от командных высот в политике и экономике представителей украинского бизнеса и открытие страны для захода в приоритетные отрасли транснациональных корпораций. И это, пожалуй, самый главный вызов для украинского истеблишмента, который стал очевиден в уходящем году.

В 2017 году основательно подпортил настроение украинцам и курс доллара. Постоянные скачки, никакой стабильности и прогнозированности. Напомним, самый дорогой доллар был 15 и 16 января. В эти дни средний курс составлял 28,1/28.94. А на черном рынке доллары покупали по 28,66 грн и выше. При всем том, что НБУ упрямо удерживал курс в границах 27,1-27,3.

Дешевле всего в 2017 году доллар можно было купить 20-27 августа. Тогда курс в банковских обменках составлял в среднем 25,38/25,66 грн, на черном рынке – 25,53/25,58. Может быть, доллар продолжил бы дешеветь и дальше. Но курс Нацбанка не опускался ниже 25,49, и американская валюта остановила свое падение.

В принципе, если бы не последний, предновогодний скачок курса (28.06/28.17грн), то можно было бы сказать, что в 2017 году сбылся средний прогноз экспертов. Пессимистические сценарии, которые озвучивали эксперты год назад, предполагали ослабление гривны до 30 и даже до 40 грн за доллар. Оптимистичные, учитывающие сверхплановый рост экономики, допускали возможность того, что доллар не достигнет прогнозных показателей в 27,2-27,5 грн.

Если сравнивать курс доллара, установленный Нацбанком на 27 декабря 2016 и 2017 годов, получается, доллар подорожал за год всего на 6% (с 26,36 до 27,94 грн). А вот рост цен на большинство товаров намного опередил этот показатель. По данным Госстата, большинство товаров из потребительской корзины подорожали более чем на 20%. И серьезнее всех сало: на 68,7%.

Сильно прибавили в цене мясо, яйца и молочные продукты. Главной причиной называют увеличение экспорта мяса, свиную чуму и рост цен на горючее. Бензин за 2017 год поднялся в цене на 21%, дизтопливо – на 26%.

Большинство овощей также подорожали более чем на 20%, морковь– на 57%, а свекла – на 63%. Причиной называют тот же рост экспорта и общую инфляцию.

А вот углеводы – крупы и сахар – подешевели, причем очень существенно. Крупы – на 35%, сахар – на 14%. Хотя эти продукты также считаются одними из самых экспортируемых украинских товаров.

В 2017-том появились новые праздники. Отныне 21 ноября будут отмечать свой день бывшие воздушно-десантные войска (ВДВ), а теперь десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины. А 25 декабря в Украине официально отмечают еще одно Рождество – по католическому обряду. Не повезло только 2 мая. Отныне это рабочий день. Но украинцам к этому не привыкать. Ведь традиционно в этот день большинство людей садят картошку на даче.

Такие основные итоги ушедшего года. Что принесет украинцам новый уже наступивший 2018 год - посмотрим. Вместе с тем, если верить словам главы нашего правительства, это будет год экономического роста, поскольку государственный бюджет на 2018 год, который одобрила Верховная Рада, является абсолютно сбалансированным.

Мы будем масштабно строить дороги, заниматься энергетикой, обеспечим финансирование реформы медицины, внедрение модернизации обучения в школах 1–4 классов. Мы увеличили финансирование украинской армии, – заверил Гройсман.

Стоит ли верить его словам - будет видно уже в ближайшее время.