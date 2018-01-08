Реформы в Украине: чего ожидать от 2018 года

Три года назад в Украине стартовало активное реформирвоание всех сфер, начиная от медицины и заканчивая госслужбой. Но процесс реформ идет не так быстро, как того бы хотелось. Сайт "Сегодня" рассказывает, чего ждать на реформаторском поприще в 2018 г. и будут ли какие-то кардинальные продвижения.





Нарастают риски популизма и невыполненных обещаний





Следующий год станет предвыборным, поэтому с ним связано много рисков и опасений. Эксперты уже сейчас отмечают, что самый большой риск – это нарастающий популизм. Разные политические силы будут обещать украинцам как можно больше различных благ, а вот как воплощать все это в реальность – вопрос.





"2018-й будет годом политического противостояния, подготовки к выборам. И, ни реформа парламента, ни другие реформы не будут иметь такого смысловой нагрузки, которую они имели даже осенью этого года", – говорит Игорь Когут, директор программы USAID "Рада".





Ирина Бекешкина, Директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива в комментарии сайту "Сегодня" отметила, что в следующем году начнется аукцион нереалистичных обещаний, а те реформы, которые могут вызвать хоть малейшее сопротивление – просто не будут проводиться.





Проголосованные реформы будут внедрятся, но не без сопротивления





Несмотря ни на что, определенный фундамент реформ был заложен еще раньше. Так, парламент проголосовал за пенсионную, образовательную и медицинскую реформы, которые теперь нужно внедрять.





"Медицинскую, пенсионную и образовательную реформу приняли, поэтому они должны продолжаться. Я не вижу особого сопротивления образовательной реформе. Она действительно революционная, но насколько учителя к этому готовы – это большой вопрос. Поэтому реформа может просто застрять на этом уровне.





А вот медицинской реформе будет очевидное сопротивление, потому что там уже выстроена своя коррупционная вертикаль. Как может зарабатывать руководитель области или главный врач, то есть как будет формироваться его зарплата, из этой реформы вообще непонятно", – поясняет Бекешкина.





Она также добавила, что в медицинской сфере очень высокий уровень коррупции, а те врачи, которые сейчас получают довольно большие теневые деньги, будут сопротивляться грядущей медреформе в Украине и вряд ли даже зарплата в условные 30 тыс. грн сможет их мотивировать, т.к. их теперешние доходы могут превышать эту сумму.





А что с новыми реформами?





Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко также заявил, в 2018 г. никаких новых реформ, скорее всего, разрабатывать не будут, т.к. это очень рискованно в преддверии выборов. Наоборот, все силы правительство направит на реализацию уже проголосованных реформ.





"Никаких больших реформ в будущем году ожидать не стоит, правительство сосредоточится на реализации тех реформ, которые были проголосованы в этом году. Процесс будет продвигаться в плане реализации реформ, не в плане разработки и запуска новых реформ. А в плане реализации того, что было разработано и утверждено. Акцент будет сделан на имплементацию, реализацию реформ. Перед выборами большие реформы не запускают, это слишком рискованно", – говорит Фесенко.





Учитывая то, что реформы у нас тянутся уже третий год, осталось много "хвостов", которые попросту переходят из одного года на следующий. Так, например, с мертвой точки не сдвинулась избирательная реформа. Эксперты сомневаются, что в 2018 г. новый избирательный закон будет принят, т.к. это невыгодно для многих политических игроков.





"Избирательная реформа и не начиналась. И я думаю, что будет чудо, если проголосуют новый избирательный закон. Потому что в Верховной Раде, хотя и обещали принять новый избирательный закон с партийными спискам, но, очевидно, что этого не будет. Хотя бы потому, что половина – мажоритарщики, а зачем мажоритарщикам, которые работали на определенных округах, эти хлопоты", – комментирует ситуацию Бекешкина.





Серьезной проблемой также остается уровень коррупции, а создание Антикоррупционного суда до сих пор остается на повестке дня. Исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, отмечает – чтобы качественно запустить эту систему судебной ветви, остается всего полгода. А с весны 2018-го страна оказывается в избирательном году и формирование любых институтов в это время будет слишком политизированным.





"Ключевая задача, которую, к сожалению, мы не выполнили в 2017 году и сами себе перенесли в 2018 – это шанс на верховенство права. То есть шанс на то, чтобы в суде получить в логические сроки профессионально аргументированные решения по тем или иным делам", – подытожил Ярослав Юрчишин.





В целом, следующий год будет богатым на обещания, т.к. все политические игроки захотят лоббировать свои интересы и выдвигать свои кандидатуры на грядущих выборах. Что касается реформ, каких-то новшеств ожидать не приходится, а вот внедрение того, что уже было заявлено, определенно произойдет.



