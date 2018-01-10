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Новости
Экономика и Финансы
9 января 18, 21:57
Людям с большим стажем повысят пенсии
пенсии
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Людям, которые имеют стаж 35-45 лет, правительство увеличит пенсии.
 Средняя зарплата в Украине уже в сентябре повысится до 10 тысяч грн Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что людям с большим стажем работы увеличат пенсии. Об этом в интервью «5 каналу» рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

В первую очередь, речь идет о людях, которые имеют страховой стаж – 35-45 лет, но получали маленькие зарплаты. В связи со старой системой начисления пенсий размер пенсии прямо зависел не от стажа, а от размера зарплаты и соответсвенно налогов.

«Это вроде справедливо, а с другой стороны мы понимаем, что человек, проработавший 40 лет, имеет право на большие выплаты», – отметил Розенко.

Он добавил, что по этому вопросу есть соответствующее поручение. И в ближайшее время будет предложен механизм, который «подтянет» данную категорию пенсионеров.

Напомним, ранее мы сообщили, что в комитете Рады одобрили отмену старой формулы вычисления пенсий.

Источник: aif.ua
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