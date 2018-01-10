Людям с большим стажем повысят пенсии

Средняя зарплата в Украине уже в сентябре повысится до 10 тысяч грн Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что людям с большим стажем работы увеличат пенсии. Об этом в интервью «5 каналу» рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.





В первую очередь, речь идет о людях, которые имеют страховой стаж – 35-45 лет, но получали маленькие зарплаты. В связи со старой системой начисления пенсий размер пенсии прямо зависел не от стажа, а от размера зарплаты и соответсвенно налогов.





«Это вроде справедливо, а с другой стороны мы понимаем, что человек, проработавший 40 лет, имеет право на большие выплаты», – отметил Розенко.





Он добавил, что по этому вопросу есть соответствующее поручение. И в ближайшее время будет предложен механизм, который «подтянет» данную категорию пенсионеров.





Напомним, ранее мы сообщили, что в комитете Рады одобрили отмену старой формулы вычисления пенсий.



