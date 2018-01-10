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Новости
Экономика и Финансы
10 января 18, 11:06
Ожидается снижение ставки НДС на продукты питания
продукты питания
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Налоговый комитет Верховной рады Украины одобрил снижение ставки НДС на продукты питания.

По мнению членов комитета снижение ставки налога на добавленную стоимость на продукты питания стабилизирует цены на отечественном потребительском рынке. Такое мнение высказал в среду, 10 января, член комитета, народный депутат Роман Заставный.

При этом, комментируя инициативу своих коллег, политик отметил, что положительно относится к снижению ставки НДС на продукты питания.

Это нормальная практика, которая позволит оживить потребительский рынок. Снижение ставки НДС на продукты питания, в первую очередь, повлияет на самого потребителя.

Это облегчит ему жизнь, потому что произойдет удешевления продуктов питания. Предложенные изменения - это сигнал для общества, что жизнь украинцев облегчается, - сказал он.

Напомним, как сообщалось, в 2017 году рост потребительских цен в Украине ускорился до 13,7%. При этом в 2016 году рост составлял 12,4%. Однако этот показатель существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год - 43,3%, 2014 год - 24,9%.
URA-Inform
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