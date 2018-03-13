Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
32.40
USD
26.09
RUB
0.46
EUR
31.85
USD
25.89
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
12 марта 18, 22:28
Бумажные 1, 2, 5 и 10 гривень заменят монетами
банкноты
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Национальный банк Украины планирует постепенно заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень монетами соответствующих номиналов.

«14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении», - сообщается на сайте НБУ.

По информации регулятора, украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении.

Нацбанк напомнил, что обновление номинального ряда национальной валюты является плановым и началось с банкноты номиналом 100 гривень образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года.

 УНИАН:
Ещё по теме:
Свинья стала символом богатства на латвийских монетах
Австрия просит НБУ вернуть 50 золотых заготовок для монет
Золотовалютные резервы Украины испаряются на глазах
Утренний курс валют: гривна стабильна
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Курс валют: доллар и евро резко пошли вниз
noimageВ Украине сильно подорожали яйца и мясо
noimageДепутаты хотят ликвидировать 3-ю группу единого налога
noimageДоллар готовит украинцам сюрприз: курса валют на весну
noimageКак пересчитают пенсии военным? Формула расчета
Лента новостей