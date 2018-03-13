Сколько стоит купить квартиру в Киеве и других столицах мира

КИЕВ

Мы начнем с нашего родного и любимого города. Бесспорно, самым дорогим районом столицы Украины является Печерский. По данным исследования Domik.ua в ЖК Struetinsky, который расположен в массиве Нижний Печерск, квадратный метр квартиры стоит 68 375 гривен. В составе Struetinsky 14 таунхаусов, высотой в 4 этажа и площадью 311 м2. Итого, мы имеем — за квартиру в этом новострое придется заплатить 650 тысяч 871 евро или 21 миллион 264 тысячи 625 гривен. А это значит — житель Киева с заработком в 10 тысяч должен копить каких-то 177 лет.

ЖК Struetinsky, в котором квадратный метр стоит 68 тысяч 375 гривен

Если хочется чего-то попроще, то нужно перенестись на Левый берег. Мы не берем во внимание вторичку, а будем смотреть цены в новостороях. Согласно данных того же сайта, дешевле чем 12 500 гривен за м2, квартиру в новой постройке в столице не купишь. По этому прайсу можно приобрести жилье в ЖК «Art Парк». Итого, самый дешевый вариант — это однокомнатная квартира 34 м2 в этом комплексе стоимостью 13 тысяч евро или 425 тысяч гривен. А вот это для жителя Киева с зарплатой в 10 тысяч вполне реально. Откладывая их все, можно купить такую маленькую квартирку в новострое всего через три с половиной года.

Самые дешевые квартиры в Киеве в новострое «Art Парк»

ЛОНДОН

Переносимся в столицу Великобритании. Здесь, по данным международной брокерской компании Tranio, один из самых дорогих примеров — это просторная квартира 377 м2 с террасой на крыше. Апартаменты мечты расположены к северу от Бромптон-Роуд, к югу от Гайд-парка. За нее нужно заплатить 13 миллионов 893 тысячи евро или 461 миллион 626 тысяч 613 гривен. Все-таки для интереса, вообразим, что мы живем вечно и узнаем, сколько времени придется копить обычному киевлянину. Подумаешь, всего лишь 3846 лет.

Квартира в Лондоне почти за полмиллиарда гривен

Однако есть цены и намного ниже. К примеру, самый дешевый «экземпляр» по данным вышеуказанного сайта — это элитные апартаменты в новом жилом комплексе, с панорамным видом на Темзу. За такую крошку в 43 м2 придется заплатить 441 тысячу евро или 14 миллионов 653 тысяч 230 гривен. В этом пределе как раз стоят квартиры на Печерске в Киеве, а то и дороже. Так что можно подумать и перебраться поближе к Тауэрскому мосту и Вестминстерскому аббатству. Только сначала нужно накопить эту сумму в течение 122 лет.

В этом новострое находится самая дешевая квартира в Лондоне

ПАРИЖ

Перелетаем в романтическую столицу мира. Здесь одно из самых дорогих предложений. По данным портала о недвижимости Prian, это двухуровневый пентахаус 780 м2 в историческом центре города с видом на Эйфелеву башню с огромной террасой в 315 м2. Стоимость этого сказочного жилья — 26 миллионов евро или 863 миллиона 909 тысяч 303 гривны. Мы не будем прерывать нашу последовательность и все-таки сосчитаем, сколько тысяч лет нужно копить на это чудо. Ничего особенного, всего лишь 7199 лет.

Одна из самых дорогих квартир в Париже

Недорогая и небольшая квартирка-студия в Париже 28 м2 не в новострое стоит 252 тысячи евро или 8 миллионов 373 тысячи 274 гривны. Она расположена в 14 округе на пешеходной улице в двух шагах от метро Denfert-Rochereau. На такой уютный уголок в Париже нужно копить 69 лет.

Недорогая квартира в Париже стоит чуть больше 8 миллионов гривен

НЬЮ-ЙОРК

Один самых дорогих вариантов, по версии сайта о недвижимости Prian, являются апаратменты на Манхэттене. Они находятся в ультрасовременном 96-этажном небоскребе с потрясающим панорамным видом на Central Park, East River и Hudson. Их площадь составляет 100 м2. Итак, за апартаменты в сердце NY нужно будет отдать 14 миллионов 274 тысячи 066 евро или 466 миллионов 348 тысяч 081 гривну. На нее придется копить 3886 лет.

Апаратаменты в Нью-Йорке, на которые обычному жителю Киева нужно копить 3886 лет

Жилье скромнее в Нью-Йорке расположилось в Бруклине. Квартиру в новострое площадью 42 м2 можно купить за 481 тысячу 240 евро или 15 миллионов 722 тысячи 594 гривны. Кстати, это дешевле, чем самые дорогие апартаменты на Печереске в Киеве. Уютная малышка уже укомплектована всей техникой, а вокруг дома огромная территория для отдыха и игр. На такую квартирку в Бруклине обычному киевлянину придется собирать 131 год.

Недорогая квартирка в Бруклине за 15 миллионов гривен

МОСКВА

По данным сайта Avito, шикарные 4-х комнатные апартаменты 245 м2 находятся возле метро «Фрунзенская», «Спортивная» и «Лужники» в ЖК «Фьюжн Парк». Квартиру можно приобрести за 4 миллиона 438 тысяч 224 евро или 145 миллионов 001 тысячу 238 гривен. Она полностью укомплектована, с дизайнерским ремонтом. На такое царское жилье нужно будет откладывать 1208 лет.

Одна из самых дорогих квартир в Москве

А вот одна из самых дешевых квартир в столице России стоит 27 тысяч 581 евро или 901 тысяча 098 гривен. Такая цена предлагается за 15 м2 в ЖК «Москвичка» с голыми стенами, но с пластиковыми окнами и сантехникой, до ближайшего метро 3,6 км — станция «Бунинская». К слову, это как две дешевых квартиры в новострое на Борщаговке в Киеве. На такую недорогую крошку в Москве нужно собирать семь с половиной лет.

Одна из самых дешевых квартир в Москве стоит почти миллион гривен

АФИНЫ

Мы выбрали Грецию неспроста. По статистике, именно в столице этой страны можно купить выгодно недвижимость. Так, одна из самых дорогих квартир по версии сайта Tranio, стоит 4 миллиона евро или 130 миллионов 684 тысячи 020 гривен. Апартаменты 150 м2 с видом на горы и Акрополь, расположены в самом престижном районе города. Квартира укомплектована. К слову, она расположена не в новострое. На такое жилье в греческой столице нужно копить 1089 лет.

Квартира в центре Афин с видом на Акрополь стоит 130 миллионов гривен

Недорогое жилье в столице Греции стоит 18 тысяч евро или 588 тысяч 078 гривен. Крошечная квартира 36 м2 расположена на цокольном этаже. К слову, это почти одинаковая цена как и за дешевую квартиру на Борщаговке в Киеве. Она состоит из гостиной и спальни, ванной и кухни. Полностью меблированная. На такое жилье придется собирать почти пять лет.

Так выглядит одна из самых дешевых квартир в Афинах

БЕРЛИН

Пентахаус в центре немецкой столицы 471 м2. Апартаменты расположены недалеко от Бранденбургских ворот, Большого Тиргартена, Потсдамской площади и берега реки Шпреи. За это элитное жилье нужно заплатить 13 миллионов 930 тысяч евро или 455 миллионов 107 тысяч 099 гривен. Чтобы приобрести его, сначала нужно насобирать деньги в течение 3792 лет.

Одна из самых дорогих квартир в Берлине

Недорогая квартира 27 м2 в доме постройки 1987-го года. Она расположена недалеко от станции наземного метро S-Bhf Berlin-Hohenschönhausen. До центра можно доехать за 20 минут на авто. За такую малышку нужно заплатить 85 тысяч евро или 2 миллиона 777 тысяч 035 гривен. На нее нужно собирать 23 года.

Дешевая квартира в Берлине

Подведем итог.

Где-то дешевое жилье стоит также, как дорогая квартира в Киеве. А где-то можно купить апартаменты практически по такой же цене, как и в нашей столице, только условия будут хуже. Где жить, на что копить — это решение лично каждого. Однако самое важное — не стоит забывать: настоящий дом там, где поселится твое сердце. Прислушайся к нему.

Сколько лет придется копить на самые дорогие и дешевые квартиры в столицах мира и Нью-Йорке

PS. Все расчеты сделаны так: мы 12 месяцев умножали на 10 000 гривен (средняя зарплата жителя Киева) и получали сумму, которую человек может отложить за год. Отталкиваясь от этого, мы и получали свои результаты.

Инфографика: Дмитрий Коротчин

Источник: Информатор