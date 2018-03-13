В Украине усложнятся условия для ведения бизнеса

Но если до вступления в силу данного закона обнародовать заверенную аудитором отчетность обязаны были акционерные общества, участники рынка ценных бумаг и финансовые компании, то уже начиная с 2019 года все тоже должны сделать малые и средние предприятия, — пишет ubr.ua

Если этого вовремя не сделать, нерасторопных бизнесменов оштрафуют минимум на 17 тыс. грн. За повторное нарушение санкции уже могут доходить до 51 тыс. грн.

ФОПы могут спать спокойно

«Это нововведение коснется всех юрлиц, однако не отразится на деятельности физлиц-предпринимателей, поскольку они не обязаны вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность. Если магазин, учреждение общественного питания или предоставления услуг оформлено на физическом лице — предпринимателе, на нем нововведение не скажется», — объяснила UBR.ua советник налоговой практики ArioLawFirm Ольга Решетник.

По заверениям юристов, новшество не коснется малого бизнеса в классическом понимании — магазинов, небольших производителей, оптовых торговцев и пр. Малые и микропредприятия, которые обязаны будут обнародовать финансовую отчетность, относятся к финансовым учреждениям — это финкомпании, кредитные учреждения, ломбарды, лизинговые и страховые компании, и пр., основным видом деятельности которых является предоставление финуслуг.

«Под нововведение не попадут малые предприятия, у которых два из трех показателей не превышают граничные: выручка за год не более 8 млн евро, совокупные активы не более 4 млн евро, персонал не более 50 человек. Если вписываетесь в эти показатели, и не задействованы в страховом бизнесе, других финансовых услугах, а также не являетесь эмитентом ценных бумаг, то с вероятностью 99% для вас ничего не поменяется. То есть, из 1 млн работающих в Украине юрлиц, поднапрячься придется где-то 1-2%», — подметил в беседе с UBR.ua директор аудиторского департамента HLB Ukraine Сергей Рогозный.

Вместе с тем порядка 10-15 тыс. юрлиц, которые генерируют более 80% ВВП, должны будут потрудиться. Организационно-правовая форма ООО или ЧП больше не освобождает от обязательного аудита и обнародования финансовой отчетности, а для больших предприятий (свыше 40 млн евро доход, 20 млн евро активов, 250 человек персонала) — придется освоить еще и Международные стандарты (МСФО) при составлении отчетности и в повседневном бухгалтерском учете.

«На перевод учета на МСФО у предприятий еще есть год времени, в ходе которого необходимо перенастроить бизнес-процессы, доработать учетную политику и бухгалтерскую программу, провести переоценку необоротных активов, обучить персонал. Это, безусловно, требует вложений: для небольших предприятий расходы за год могут составить до 100 тыс. грн. (без учета расходов на аудит), а для отечественных грандов промышленности бюджеты могут исчисляться миллионами», — добавил Сергей Рогозный.

Как ожидается, эти «жертвы» приведут к повышению прозрачности бизнеса и снижению теневого сектора, который по оценкам МВФ у нас составляет 45% против 18-22% в странах Прибалтики и 7-15% в Японии, США, Швейцарии и Сингапуре.

Хороший аудит

С одной стороны, государство предпринимает такие шаги, чтобы проверить правильно ли компании платят налоги (именно цифры в финотчетности являются базовыми для налогообложения), а с другой, сами потребители смогут проконтролировать благонадежность той или иной фирмы.

Некоторые предприятия успешно пользуются отсутствием серьезной ответственности за недостоверность показателей финансовой отчетности и рисуют удобные для себя цифры. Убыточные предприятия становятся прибыльными, прибыльные — безнадежно убыточными.

К примеру, многие сталкивались с застройщиками, которые кичились показной прозрачностью, размахивая разрешительными документами на стройку. На деле же люди, вложившие последнюю копейку в новострой, оставались на улице.

«В Украине найдется немало собственников бизнеса, которые уверены, что дела идут из рук вон плохо. Они даже не догадываются, что на самом деле их бизнес очень даже прибыльный. Просто менеджеры умеют рисовать «правильную» отчетность. Хороший аудит легко выявит такие случаи. Правда, только если речь идет о качественных услугах, а не о продаже печати», — заверила UBR.ua проект-менеджер Kreston Guarantee Group Ukraine Диана Теребусова.

Главбуху обязательно наличие профильного образования

Как правило, финотчетность на предприятии составляет бухгалтер или наемная компания. Стоимость организации бухгалтерского процесса на каждом предприятии индивидуальна. И если говорить о среднем и большом бизнесе, то, как правило, бухгалтерия не ограничивается одним специалистом — это целая служба во главе с главбухом, которая охватывает все учетные процессы.

Другое дело, что в связи с принятием нового закона о бухучете изменились требования к должности главного бухгалтера (высшее экономическое образование, стаж работы по профилю свыше 3-х лет, отсутствие фактов привлечения к уголовной ответственности в имущественной и хозяйственной сферах). И в этом контексте у некоторых компаний могут возникнуть трудности.

«Иногда бухгалтера, как говорится, «от Бога» могут либо не иметь высшего образования вообще, либо иметь техническое или какое-либо другое образование. И в этом случае будет стоять вопрос о смене главбуха или его обучении, что может повлечь дополнительные расходы», — заметил в разговоре с UBR.ua партнер ЮО ID Legal Group Олег Добровольский.

Также, по словам финансового аналитика Eterna Law Зои Кравченко, компаниям придется потратиться и на разработку собственной веб-странички, если таковой еще нет, поскольку обнародовать готовую заверенную финансовую информацию в полном объеме необходимо будет именно на сайте предприятия. Следовательно, добавится работы и в ИТ-отделах.

Аудиторы объединятся и поднимут цены

Аудиторов, которых будут нанимать для проверки достоверности составленной документации, тоже может на всех не хватить. Согласно новым правилам, чтобы стать аудитором уже недостаточно сдать два экзамена, как было прежде. Необходимо пройти аттестацию по ряду теоретических дисциплин, сдать квалификационный экзамен и пройти стажировку в аудиторской компании не менее 3-х лет.

К тому же, чтобы предоставлять аудиторское заключение, компании необходимо попасть в реестр аудиторских фирм и выполнять все требования международных стандартов аудита и закона «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» в части качества предоставляемых услуг.

Предполагается, что такие новшества приведут если не к закрытию, то к объединению целого ряда аудиторских компаний, которые на повышенном спросе вполне могут пересмотреть свои ценники, ведь без их заключения теперь многим просто не обойтись.

«Предприятиям, подпадающим под действие норм об обнародовании финотчетности, придется потратится на услуги сертифицированных аудиторов. И следует ожидать, что цены на услуги возрастут ввиду увеличившегося спроса. Стоимость таких выводов зависит от многих факторов: оборота предприятия, вида деятельности, количества сотрудников и т.п.», — рассказала UBR.ua старший юрист Практики налогообложения и бизнес-эффективности АО Juscutum Галина Пилипенко.

Вознаграждение за такой вид аудита в Украине составит минимум 32 тыс. грн. без НДС. В среднем же аудиторы берут примерно 80 тыс. грн. Не исключено, что некоторые собственники бизнеса предпочтут уплатить штраф и не прибегать к аудиторским услугам, стоимость которых намного выше.

Занимаем очередь

По данным Аудиторской палаты Украины, на сегодняшний день на рынке функционирует около 900 аудиторских компаний и независимых аудиторов. При этом количество крупных плательщиков налогов по данным ГФС на 2018 год (а именно они формируют список больших и средних компаний) — примерно 1300.

Выходит, в среднем на одну аудиторскую компанию приходится 1,5 плательщика налогов. И это только крупных. Если разбавить список потенциальных клиентов компаниями общественного интереса, финкомпаниями и прочими, подпадающими под обязательный аудит, то получится в среднем до 5 крупных клиентов на аудиторскую фирму.

«Нужно учитывать, что не все аудиторские компании смогут проводить обязательный по закону аудит, поскольку для этого нужно подтвердить соответствие своей внутренней системы контроля качества внешней проверкой, выполнять требования относительно штатного количества сертифицированных аудиторов и пр., что соблюдается далеко не всеми аудиторскими компаниями. Только около 500 фирм соответствует таким требованиям», — отметил Олег Добровольский.

Так или иначе, все издержки в итоге могут вылиться в подорожание товаров и услуг. Но, по мнению экспертов, если цены для конечных потребителей и вырастут, то несущественно.

Источник: porady.org.ua