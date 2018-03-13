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Экономика и Финансы
13 марта 18, 17:14
Чиновники НБУ должны ответить за уничтожение банка Хрещатик
банк Хрещатик
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Ассоциация защиты банков надеется на надлежащее расследование персональной вины чиновников Национального банка Украины за неправомерное отнесение банка «Хрещатик» к категории неплатежеспособных, которое подтвердил Верховный суд Украины.

Об этом заявила глава Ассоциации защиты банков Екатерина Назимко.

Верховный суд Украины признал Нацбанк виновным в доведении банка «Хрещатик» до неплатежеспособности и дальнейшей ликвидации. Суд квалифицировал действия банковского регулятора как «противоправную бездеятельность».

Теперь все вкладчики банка с депозитами свыше 200 тыс. грн. смогут получить свои средства обратно. На момент введения в банк временной администрации 5 апреля 2016 года клиентами банка были более 300 тысяч человек. В рамках гарантированных государством сумм к возмещению им необходимо было выплатить около 2,8 млрд грн.

При этом, несмотря на ответственность чиновников Нацбанка, которые принимали решение об отнесении банка «Хрещатик» к категории неплатежеспособных, выплаты клиентам 200+, скорее всего, будут осуществляться счет государственного бюджета. При этом в Ассоциации защиты банков уверены: эти убытки должны быть компенсированы не за счет бюджета, а персонально за счет ответственных чиновников НБУ.

«В Украине годами складывается традиция, когда любые провалы чиновников приходится оплачивать налогоплательщикам. Считаю, что наступило время изменить эту чудовищную традицию. Ситуация с банком «Хрещатик» должна стать прецедентом, когда за доведение банка до неплатежеспособности должны ответить в НБУ. И персональная ответственность лежит на Валерии Гонтаревой», - заявила Екатерина Назимко.

По мнению эксперта, Национальное антикоррупционное бюро должно в ближайшее время надлежащим образом расследовать все обстоятельства этого дела и предъявить обвинение главе НБУ Валерии Гонтаревой, ее заместителю Екатерине Рожковой  и другим ответственным чиновникам Национального банка.

Ассоциация защиты банков

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Ассоциация защиты банков – общественный союз, созданный в 2016 году с целью противодействия государственному рейдерству в отношении банков. Деятельность Ассоциации направлена на защиту интересов банков, их клиентов и партнеров в законодательных и исполнительных органах власти, а также судебных, правоохранительных, налоговых и других государственных органах.
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