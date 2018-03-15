Пенсии по-новому: накопительная система и стаж

Пенсионная реформа в Украине была запущена осенью 2017 г. Но до сих пор остается множество нерешенных вопросов и изменений, которые правительство внедряет постепенно, так как реформа требует немало времени и ресурсов. Cайт "Сегодня" разбирался, что ожидает украинских пенсионеров в ближайшем будущем.





На 2018 год запланированы определенные нововведения, о которых известно уже сейчас. Так, недавно, анонсировали повышение пенсий военным, которое обещали больше года.





Перерасчет выплат планируется провести для 498 тыс. военных пенсионеров, а само повышение пройдет в три этапа:





- первый этап стартует задним числом, с января 2018 г., ожидается, что пенсии вырастут в среднем на 1500 грн.

- второй этап запланирован на 1 января 2019 г., благодаря чему добавится около 750 грн.

- третий этап начнется 1 января 2020 г., и пенсии вырастут в среднем еще на 750 грн.





Также, в правительстве отмечают, что благодаря такому решению, выплаты военнослужащим вырастут как минимум в два раза. А первые деньги военные должны получить уже в апреле этого года.





Стаж важнее зарплаты





На днях министр социальной политики Андрей Рева рассказал о том, что ведомство работает над разработкой механизма, который сделает роль стажа выше роли заработной платы при начислении пенсий.





В октябре прошлого года пенсионеры уже получили надбавки, но, даже у людей с большим стажем работы, надбавки оказались невысокими, т.к. первое, что учитывается при осовременивание пенсий – это размер заработной платы, а не количество стажа.





"Для этой категории пенсионеров мы продумываем механизм, как сделать так, чтобы роль стажа была больше, чем роль заработной платы. Напоминаю, что внедренная пенсионная реформа отобразила ту социальную реальность, в которой жили люди. И сегодня мы уже по факту получили результат, который вынуждает нас исправить некоторые перекосы", ­– заявил Рева.





Министр отметил, что игнорирование трудового стажа граждан стало одним из недочетов пенсионной реформы в 2017 г., который нужно исправить. По словам Ревы, подготовка ко второму этапу пенсионной реформы, который будет реализовываться в 2019 году, требует нейтрализации дисбалансов, которые были обнаружены на первом этапе реформирования.





Еще одним недостатком реформы стало то, что пенсионеры, которые работали после выхода на пенсию, получили выплаты в меньшем размере. Так произошло из-за того, что стаж досчитался, а коэффициент, по которому рассчитываются пенсии, упал.





"Еще одна проблема, наметилась, это – перерасчет пенсии вышел меньше ожидаемого у некоторых пенсионеров из числа тех, кто работал, будучи на пенсии, а потом уволился. Так складывается тогда, когда заработная плата была меньше, чем до выхода на пенсию. То есть, стаж досчитали, а коэффициент упал", – пояснил министр.





Формула расчета пенсий





Напомним, что с начала 2018 г. для тех, кто будет выходить на пенсию, изменилась формула расчета суммы выплат. Так, если в 2017 г. один год страхового стажа принимался за коэффициент 1,35%, сейчас он снизился до 1%. К тому же, раньше при наличии 30 лет стажа можно было получать пенсию в размере 40,5% среднего заработка, сейчас при таком стаже пенсия будет 30%.Но для этих нововведений предусмотрен переходный период: с 2017 г. до 2019 г.





Например, в 2017 г. пенсия рассчитывалась с применением средней зарплаты за 2014−2016 гг., в размере 3 764 грн и величины оценки одного года стажа – 1,35% среднего заработка человека.

Уже в 2018 г. пенсия будет рассчитываться с применением средней зарплаты за 2016 –2017 гг. (около 5 300 грн), а стоимость одного года стажа составит 1% заработка.





В 2019 г. схема останется такой же, только пенсии будут назначаться, исходя из средней зарплаты за последние три года.





Пенсии выросли почти у 90% пенсионеров





Недавно председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный во время публичного отчета рассказал, что после прошлогоднего осовременивания пенсий все выплаты выросли на 10,2 млн.





"В результате проведенного с 1 октября прошлого года осовременивания пенсии увеличились на 10,2 млн или у 87,2% пенсионеров. При этом почти у 1,3 млн (пенсионеров – ред.) пенсии выросли от 500 до 1000 грн, а более чем в 2 млн граждан они увеличились на более 1 тыс. грн Наибольший рост составил 7 830 грн", – отметил Зарудный.





Наибольший рост пенсий произошел в Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях и в Киеве. Также, по словам чиновника, размер минимальной пенсии в среднем увеличился на 35,7% – с 1828 до 2480 грн.





Накопительная система





Сейчас правительство дорабатывает законопроект о накопительной системе пенсионного страхования. Согласно проекту №6677, накопительная система полноценно начнет работать с 1 января 2019 г.





В документе прописано, что украинцы, которые младше 35 лет, будут обязаны копить на пенсию уже со следующего года. Первый год будет взиматься 2% от зарплаты, но взнос будет расти на 1% ежегодно, пока не достигнет 7%. Для тех, кто старше 35 лет, участие в накопительной системе будет добровольным.





Также, известно, что систему накопления на пенсию будут обеспечивать негосударственные фонды.





Эксперты объясняют, что на данный момент существует обязательный взнос – 22% в солидарную систему. Вероятнее всего, его отменять не будут, а просто добавят еще необходимый процент для накопительной системы и, в конечном итоге, украинцы на пенсию будут отчислять 29% от своей зарплаты. Во многих европейских странах функционируют сразу все три уровня пенсионной системы (первая — солидарная система, которая действует на данный момент; вторая – обязательная накопительная система, которую планируют ввести в начале 2019 г.; и третья – добровольная накопительная система).



