Фонд госимущества обнародовал топ-объекты для приватиации

Об этом в Facebook сообщил и. о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров.





Так, в список попала 21 компания.





"Фонд государственного имущества подготовил презентацию топовых объектов приватизации на 2018 год. 21 предприятие энергетической, химической, машиностроительной, аграрной отраслей. В частности, Центрэнерго, ряд облэнерго, Одесский припортовый завод, Аграрный фонд, ЧАО "Президент-отель", ПАО "Турбоатом", - говорится в сообщении.





Как подчеркнул Трубаров, в презентации также есть описание предприятий, информация о финансово-экономическом состоянии и контактах руководства.









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- 7 марта в Украине вступил в силу закон № 2269-VIII "О приватизации государственного и коммунального имущества".

- 2 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О приватизации государственного имущества".

- 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон № 7066 "О приватизации государственного имущества".



