Союза украинских предпринимателей отмечает, что многое из этого списка требований было им обещано (лично Президентом, коалицией, Кабмином и пр.), но не сделано! А публичные обещания надо выполнять или уступать место тем, кто их выполнит.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Facebook украинский предприниматель, основатель группы компаний "Текстиль-Контакт", общественный деятель и блогер Александр Соколовский.

"Это не просто рекомендации, а манифест - ТОП-10 требований бизнеса к власти! Принято членами Союза Украинских Предпринимателей, а в СУП входит уже более 620 предприятий! Завтра этот документ будет официально обнародован. А сейчас идет встреча блогеров с главой СУП Вячеславом Климовым, обсуждаем требования и то, как будем добиваться их выполнения! Это - далеко не все, что требует бизнес, есть еще много всего важного, неотложного и даже начатого. Но это - плацдарм, с которого сможет начаться экономическая модернизация Украины! Эти инициативы - не очередные советы и рекомендации к нашей власти. Это - требования! В них ничего нового. Все эти вопросы назрели и перезрели. Многое из этого списка было нам обещано (лично Президентом, коалицией, Кабмином и пр.), но не сделано! А публичные обещания надо выполнять или уступать место тем, кто их выполнит!" - написал он.

"Не считаю, что бизнесмены должны идти в политику, это совершенно другая работа! Но мы против тех, кто превратил за 27 лет политику в выгодный бизнес, А в результате - катастрофический отток трудовых ресурсов, минимальный интерес инвесторов, самый низкий на континенте ВВП на душу населения, производительность и зарплату! А нам хочется работать в кайф, а не выживать! И работать в Украине! И не дать окончательно превратить ее в страну, где процветают и правят решалы и силовики! Бесполезно бороться с отдельными фактами правового беспредела и воровства НАШИХ налогов. Пока мы будем ходить по этому кругу, Система будет нас успокаивать очередными обещаниями и обыгрывать! И никакие порядочные и квалифицированные люди внутри власти не помогут! Чтобы хакнуть Систему нужны системные реформы, которые подобны смерти для решал. Либерализация законодательства и упрощение процедур ломает их схемы, отрезает от госбюджета, убивает откаты и плавно подводит к привычной в Европе к жизни "на одну зарплату". Поэтому они будут бешено сопротивляться! СУП призывает бизнес объединиться, ЗАСТАВИТЬ слуг народа сделать свою работу и перестать нас дурить! - заявил Соколовский.

"Пример обмана - история с обещаниями власти принять закон о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал (требование #1 в этом списке)! Нас уже третий год водят за нос, а отработанный авторами со всеми, с кем только можно, закон, лежит в АП и не подаётся в ВР! И становится понятно, за кого нас держат в этих "высоких кабинетах" (хронологию прохождения согласований выложу в первом комменте)! Понимаю, что не заинтересована Состема, заточенная под наш "ылитный истеблишМент", к принятию этих требований - они приведут к необратимым для неё изменениям! Поэтому мало надежды на СМИ. Они под контролем ОФПГ, а тех все вполне устраивает. Остаётся привлекать к поддержке этого манифеста другие бизнес-объединения и качать ситуацию через ФБ дальше! Прошу всех, кто понимает риск экономики в болоте вечной стагнации, помочь в распространении! Бизнес не услышат, пока избиратели не будут давить на власть!" - резюмировал Соколовский.