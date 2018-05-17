Субсидии должникам назначать не будут, - Киевэнерго

Субсидии на отопление и горячую воду назначат только тем, у кого нет долгов по коммуналке. Об этом сообщила пресс-служба "Киевэнерго".

- 1 мая 2018 года закончился период назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг - в частности, централизованного отопления и горячего водоснабжения. Ежегодно после окончания сроков предоставления субсидий районные управления по вопросам социальной защиты населения пересматривают льготы на следующий период. При наличии задолженности за потребленные услуги более чем за 2 месяца, согласно Постановлению КМУ № 300, субсидии не будут начисляться, - говорится в сообщении.

В компании также призвали жителей столицы своевременно и в полном объеме оплачивать счета за потребленные услуги и не накапливать долги.

- Все потребленные до 1 мая 2018 года услуги должны быть оплачены "Киевэнерго", - уточнили в ведомстве.

С нового отопительного сезона рассчитывать субсидию не получат те, кто скрывают доходы, имеют большие дома или квартиры или теневую занятость.