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Экономика и Финансы
17 мая 18, 12:46
Субсидии должникам назначать не будут, - Киевэнерго
субсидии
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В компании также призвали жителей столицы своевременно и в полном объеме оплачивать счета за потребленные услуги.

Субсидии на отопление и горячую воду назначат только тем, у кого нет долгов по коммуналке. Об этом сообщила пресс-служба "Киевэнерго".

- 1 мая 2018 года закончился период назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг - в частности, централизованного отопления и горячего водоснабжения. Ежегодно после окончания сроков предоставления субсидий районные управления по вопросам социальной защиты населения пересматривают льготы на следующий период. При наличии задолженности за потребленные услуги более чем за 2 месяца, согласно Постановлению КМУ № 300, субсидии не будут начисляться, - говорится в сообщении.

В компании также призвали жителей столицы своевременно и в полном объеме оплачивать счета за потребленные услуги и не накапливать долги.

- Все потребленные до 1 мая 2018 года услуги должны быть оплачены "Киевэнерго", - уточнили в ведомстве. 

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С нового отопительного сезона рассчитывать субсидию не получат те, кто скрывают доходы, имеют большие дома или квартиры или теневую занятость.
kp.ua
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