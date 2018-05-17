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Экономика и Финансы
17 мая 18, 15:41
Рада приняла резонансный закон
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17 мая Верховная Рада Украины узаконила проведение трансплантации органов умершего.
Об этом передает LIGA.net. За проголосовали 255 депутатов.

Речь идет об изменениях в некоторые Законы по поводу здравоохранения и трансплантации анатомических материалов человека №2386а-1, которыми предусмотрено, что совершеннолетний гражданин может дать письменное согласие на использование своих органов для трансплантации после смерти. Если человек передумает, он сможет отозвать свое заявление.

Человек при жизни может выбрать третье лицо, которое даст разрешение на пересадку его органа после смерти. Если человек при жизни не определился, решение будут принимать родственники или те, кто занимается похоронами.

Законопроект вступит в силу с 2019 года. Документ предполагает бесплатную трансплантацию органов только по медицинским показаниям. При жизни органы смогут жертвовать все совершеннолетние украинцы, кроме беременных, заключенных и больных.
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